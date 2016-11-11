Армения вырвала победу в матче с Черногорией, уступая со счетом 0:2 по ходу матча

Матч четвертого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Армении и Черногории завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.

В составе сборной Черногории отличились Дамир Кояшевич и Стеван Йоветич. У армян забивали Артак Григорян, Вараздат Ароян и Геворг Казарян, который забил решающий мяч дальним ударом в компенсированное время.

Армения набрала первые три очка в отборочном цикле и пока идет предпоследней в группе Е. Отметим, что после более чем годичного перерыва за команду сыграл Генрих Мхитарян. Черногория пока идет первой – у них семь очков.

В следующем туре Армения примет Казахстан, а Черногория – Польшу.

ЧМ-2018. Квалификация

Европа

Группа Е

4-й тур