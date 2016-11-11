Армения вырвала победу в матче с Черногорией, уступая со счетом 0:2 по ходу матча
Матч
четвертого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Армении и Черногории завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.
В
составе сборной Черногории отличились Дамир Кояшевич и Стеван Йоветич. У армян
забивали Артак Григорян, Вараздат Ароян и Геворг Казарян, который забил решающий мяч дальним ударом в компенсированное время.
Армения
набрала первые три очка в отборочном цикле и пока идет предпоследней в группе Е.
Отметим, что после более чем годичного перерыва за команду сыграл Генрих Мхитарян.
Черногория пока идет первой – у них семь очков.
В
следующем туре Армения примет Казахстан, а Черногория – Польшу.
ЧМ-2018.
Квалификация
Европа
Группа
Е
4-й тур
Матч
Армения - Черногория - 3:2 (0:2)
Голы
Кояшевич 36 (0:1). Йоветич 38 (0:2). Григорян 50 (1:2). Ароян 74 (2:2). Казарян 90 (3:2).
Состав
Армения: Бегларян, Ароян, Восканян, Мкоян, Айрапетян, Григорян, Казарян, Мхитарян, Малакян, Пиццелли (Оганесян К., 81), Корян (Саркисов, 59)
Черногория: Божович, Вешович (Мугоша, 86), Савич, Стойкович, Баша, Шчекич, Кояшевич (Йовович, 74), Вукчевич (Зверотич, 63), Марушич, Йоветич, Бечирай
Предупреждения:
Малакян, 19; Ароян, 81 - Вукчевич, 16; Баша, 90
Судья:
Павел Краловец (Чехия)
Место и дата
11 ноября 20:00, Республиканский, Онлайн-трансляция