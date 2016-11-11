Дубль Контиолы принес победу «Локомотиву» в матче с ЦСКА
В
матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на домашнем льду одержал победу
над ЦСКА со счетом 3:1.
В
составе победителей дубль оформил Петри Контиола и один раз отличился Денис
Мосалев, у гостей единственную шайбу забросил Игорь Ожиганов.
Не
смотря на поражение, армейцы сохранили вторую строчку Западной конференции,
имея в активе 64 очка, а подопечные Алексея Кудашова с 49-ю очками идут на
четвертом месте.
В следующем туре команда из Ярославля примет 13 ноября СКА, а ЦСКА в этот же день на выезде сыграет с московским «Динамо».
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