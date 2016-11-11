«Динамо» в овертайме обыграло «Северсталь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Северсталью» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».

В составе победителей отличились Алексей Цветков и Андрей Кутейкин, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Северстали» отличился Николай Стасенко.

«Динамо» набрало 46 очков и занимает шестое место в Западной конференции. У «Сверстали» 40 очков и десятое место.

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