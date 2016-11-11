«Динамо» в овертайме обыграло «Северсталь»
Матч регулярного чемпионата
КХЛ между московским «Динамо» и «Северсталью» завершился победой хозяев в
овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».
В составе победителей
отличились Алексей Цветков и Андрей Кутейкин, в активе которого решающая шайба
в овертайме. У «Северстали» отличился Николай Стасенко.
«Динамо» набрало 46 очков и
занимает шестое место в Западной конференции. У «Сверстали» 40 очков и десятое
место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Динамо - Северсталь - 2:1 О.Т. (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Стасенко (Трубачёв, Вовченко), 18:09 (0:1). Цветков (Карсумс, Робинсон), 30:32 (1:1). Кутейкин (Кокарев), 62:30 (2:1).
Место и дата
11 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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