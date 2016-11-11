Алексей Анисимов: Никаких вопросов к лайнсменам матча «Витязь» - СКА у меня нет
Главный арбитр КХЛ Артем Анисимов прокомментировал ситуацию с
арбитрами на матче регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и СКА (0:4).
Напомним, что первый период прошел без линейных судей.
«Из-за метеорологических условий лайнсмены смогли добраться
только ко второму периоду, проведя в дороге из Москвы в Подольск более шести
часов. В таких условиях первый период главным пришлось работать вдвоем. Надо
отдать им должное, никаких стычек не было, к ним, как к лайнсменам, у меня
вопросов никаких нет.
Наши главные арбитры обучены обслуживать матчи вдвоем. В
случае если бы не прибыли главные судьи, их функции исполняли бы лайнсмены. Они
проходят те же сборы, сдают те же нормативы и тесты. А если бы не прибыла вся
бригада – матч согласно Регламенту КХЛ обслуживала бы бригада местных судей», -
цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.
Линейные судьи Павел Бадыль и Иван Дедюля, которые были назначены на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – СКА, отсутствовали во время первого периода игры. Они работали в Магнитогорске на матче «Металлурга» и «Ак Барса» (2:3 Б), который закончился в 19:30 по московскому времени (в 21:30 по местному, - Прим. ред.).