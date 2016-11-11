Алексей Анисимов: Никаких вопросов к лайнсменам матча «Витязь» - СКА у меня нет

Главный арбитр КХЛ Артем Анисимов прокомментировал ситуацию с арбитрами на матче регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и СКА (0:4). Напомним, что первый период прошел без линейных судей.

«Из-за метеорологических условий лайнсмены смогли добраться только ко второму периоду, проведя в дороге из Москвы в Подольск более шести часов. В таких условиях первый период главным пришлось работать вдвоем. Надо отдать им должное, никаких стычек не было, к ним, как к лайнсменам, у меня вопросов никаких нет.

Наши главные арбитры обучены обслуживать матчи вдвоем. В случае если бы не прибыли главные судьи, их функции исполняли бы лайнсмены. Они проходят те же сборы, сдают те же нормативы и тесты. А если бы не прибыла вся бригада – матч согласно Регламенту КХЛ обслуживала бы бригада местных судей», - цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.

Линейные судьи Павел Бадыль и Иван Дедюля, которые были назначены на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – СКА, отсутствовали во время первого периода игры. Они работали в Магнитогорске на матче «Металлурга» и «Ак Барса» (2:3 Б), который закончился в 19:30 по московскому времени (в 21:30 по местному, - Прим. ред.).