Валерий Белов: В матче против СКА была возможность зацепиться, но мы ее упустили
Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:4).
- Неплохо провели первый период. Очень много удалялись, с
такой командой этого нельзя было делать, тем более что у нас были нарушения
численного состава. Нас за это наказали. У нас была возможность зацепиться, но
мы ее упустили. Надеемся, что в следующей игре Аалтонен и Кемпе будут в
составе, но точно сказать пока не могу. Когда играли без лайнсменов, ошибок,
которые повлияли на игру, не было, - передает слова Белова «Чемпионат».
Напомним,
СКА победил «Витязь» со счетом 4:0. В составе
армейцев дубль оформил Илья Ковальчук, по шайбе забросили Ярно Коскиранта и
Никита Гусев.
После матча с «Витязем» победная серия петербуржцев увеличилась до 13 игр.
Следующий матч армейцы проведут 13 ноября в гостях
против «Локомотива», клуб из Подольска в тот же день дома сыграет с «Северсталью».
После 29 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 73 очка, команда Валерия Белова, проведя на одну игру меньше, занимает восьмую строчку с 42 очками.