Валерий Белов: В матче против СКА была возможность зацепиться, но мы ее упустили

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:4).

- Неплохо провели первый период. Очень много удалялись, с такой командой этого нельзя было делать, тем более что у нас были нарушения численного состава. Нас за это наказали. У нас была возможность зацепиться, но мы ее упустили. Надеемся, что в следующей игре Аалтонен и Кемпе будут в составе, но точно сказать пока не могу. Когда играли без лайнсменов, ошибок, которые повлияли на игру, не было, - передает слова Белова «Чемпионат».

Напомним, СКА победил «Витязь» со счетом 4:0. В составе армейцев дубль оформил Илья Ковальчук, по шайбе забросили Ярно Коскиранта и Никита Гусев.

После матча с «Витязем» победная серия петербуржцев увеличилась до 13 игр.

Следующий матч армейцы проведут 13 ноября в гостях против «Локомотива», клуб из Подольска в тот же день дома сыграет с «Северсталью».

После 29 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 73 очка, команда Валерия Белова, проведя на одну игру меньше, занимает восьмую строчку с 42 очками.