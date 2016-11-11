ЦСКА обыграл «Реал» в Евролиге
Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и мадридским «Реалом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 91:90 в пользу ЦСКА.
В составе ЦСКА самым
результативным стал Нандо Де Коло, который набрал 28 очков. У «Реала» 21 очко в активе Серхио Льюля. Для ЦСКА это шестая победа подряд, армейцы
лидируют в турнирной таблице. «Реал» на данный момент идет вторым.
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
Евролига. Регулярный
чемпионат.
6-й тур
Матч
Место и дата
11 ноября 20:30, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически