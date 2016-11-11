Фернандес выиграл короткую программу на Гран-при в Париже, Дмитриев – 11-й
На Гран-при по фигурному
катанию в Париже (Франция) завершилась короткая программа в одиночном катании у
мужчин. Лучший результат показал испанец Хавьер Фернандес.
Хавьер лидирует с
результатом 96,57 балла. Вторым
идет американец Натан Чен - 92,85 балла. Третье место занимает Денис Тен
из Казахстана - 89,21 балла. Россиянин Артур Дмитриев с результатом 64,48 занимает 11-е место.
Фигурное
катание. Гран-при
Париж
(Франция)
Одиночное
катание. Мужчины
Короткая
программа
1. Хавьер Фернандес
(Испания) 96,57 балла
2. Натан Чен (США) 92,85
3. Денис Тен (Казахстан) 89,21
4. Адам Риппон (США) 85,25
5. Йорик Хендрикс (Бельгия) 80,34
6. Такахито Мура (Япония) 78,38
7. Шафик Бессеге (Франция) 77,00
8. Миша Ге (Узбекистан) 72,49
9. Брендан Керри (Австралия) 70,67
10. Иван Ригини (Италия) 68,42
11. Артур Дмитриев (Россия) 64,48