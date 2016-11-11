Фернандес выиграл короткую программу на Гран-при в Париже, Дмитриев – 11-й

читайте также

Медведева выиграла короткую программу на Гран-при в Париже Россиянка Евгения Медведева первенствовала в короткой программе на этапе Гран-при в Париже.

Евгения Медведева: «Спасибо» в Париже сказала еще громче, чем в Канаде Чемпионка мира рассказала «Советскому спорту» о почти рекордном выступлении в первый день французского этапа «Гран-при».

Елена Ильиных: В Америке Руслану приходилось меня как тележку поворачивать Чемпионы России 2015 года в танцах на льду – о выступлении на этапах «Гран-при», о психологической перезагрузке и старой, но верной поговорк

Пападакис и Сизерон лидируют после короткой программы на Гран-при в Париже, Ильиных и Жиганшин – вторые На Гран-при по фигурному катанию в Париже (Франция) состоялась короткая программа в Париже (Франция) состоялась короткая программа в танцах на льду. Лидирует французский дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

Савченко и Массо лидируют после короткой программы на Гран-при в Париже, Тарасова и Морозов – вторые, Забияко и Энберт – третьи На Гран-при по фигурному катанию в Париже (Франция) состоялась короткая программа в парном катании. Лидирует немецкий дуэт Алена Савченко/Бруно Массо.

Ход Медведевой. Чем чемпионка мира ответит на московский вызов Анны Погорилой? В пятницу в Париже стартует четвертый этап серии «Гран-при». Представляем четыре главных интриги соревнований.

Артур Дмитриев: С Мишиным понимаем друг друга с полуслова Российский фигурист Артур Дмитриев, заявленный на четвертый этап Гран-при во Франции, рассказал, каково ему работается под руководством тренера Алексея Мишина.

Евгения Медведева: Если по телевизору мультик, брошу все и буду его смотреть Чемпионка мира – о раздвоении личности на московском «Гран-при», слове «спасибо» на льду и о том, как повзрослеть, чтобы остаться ребенком.

Елена Радионова: От выступления в Москве остались смешанные ощущения Серебряный призер второго этапа «Гран-при» «Кубок Ростелеком» Елена Радионова оценила выступление в Москве.

Елена Радионова: Тарасова и хвалит, и ругает, но делает это мудро Бронзовый призер чемпионата мира и двукратный серебряный призер чемпионата Европы Елена Радионова рассказала об участии заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой в работе над ее программами нового сезона.

Анна Погорилая: Однажды каталась и думала о котиках Чемпионка «Гран-при» в Москве – о слезах Маруси, о дружбе кота с собакой и о бурных эмоциях, которых не должно быть слишком много.

Алексей Урманов: Никто не бросает Липницкую в этой сложной ситуации Тренер российской фигуристки Юлии Липницкой Алексей Урманов уверен, что его подопечная справится с тяжелой ситуацией, в которой она оказалась после инцидента на московском этапе серии Гран-при.

Виктор Кудрявцев: Погорилая и Радионова показали, что готовы бороться с Медведевой Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев оценил выступление российских фигуристок Анны Погорилой и Елены Радионовой на третьем этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве.

Екатерина Боброва: Дима Соловьев – это который печку сломал? Пятикратные чемпионы России в танцах на льду – о сенсационной победе в Москве, уроках «Скейт Америка» и о том, с чего все начиналось.

Наталья Бестемьянова: Кто-то не досмотрел за диетой Липницкой, она очень похудела Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова подвела итоги завершившегося в Москве третьего этапа «Гран-при» «Кубок Ростелеком».

Такие разные слезы. Две драмы, которые потрясли «Мегаспорт» Триумф Анны Погорилой и крах Юлии Липницкой стали кульминацией второго дня московского «Гран-при».

Алексей Урманов: У Липницкой явно есть проблемы со здоровьем Тренер российской фигуристки Юлии Липницкой Алексей Урманов рассказал о состоянии здоровья своей подопечной. Напомним, на Гран-при в Москве она не сумела в полную силу выступить в произвольной программе из-за травмы и заняла последнее, 12-е место.

Анна Погорилая: Достаточно тяжело каталась утром на тренировке, поэтому старалась быть сдержанной и собранной Российская фигуристка Анна Погорилая поделилась впечатлениями после произвольной программы на этапе Гран-при в Москве. Напомним, что она заняла итоговое первое место.

Погорилая победила в одиночном катании на Гран-при в Москве, Радионова – вторая Липницкая – последняя На этап Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) завершились соревнования по одиночному катанию у женщин. Первое место заняла россиянка Анна Погорилая.