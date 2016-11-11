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Сан-Марино – Германия. Гнабри забил первый мяч за немецкую сборную

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Вердера» Серж Гнабри забил свой первый мяч за сборную Германии. Это произошло в матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Сан-Марино.

В этом матча 21-летний Гнабри забил второй мяч своей команды на девятой минуте. Отметим, что для него это первый матч за первую сборную Германии. При этом он выступал за олимпийскую сборную Германии на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где завоевал с командой серебряные медали.

Матч

Сан-Марино - Германия - 0:8 (0:3)

Голы

Хедира 7 (0:1). Гнабри 9 (0:2). Хектор 32 (0:3). Гнабри 58 (0:4). Хектор 65 (0:5). Гнабри 76 (0:6). Стефанелли 82 (0:7 - автогол). Волланд 85 (0:8).

Состав

Сан-Марино: Симончини А., Чезарини, Берарди М., Симончини Д., Витаоли Ф., Палацци, Гасперони А., Този (Доменикони, 58), Дзафферани (Бролли, 83), Стефанелли, Витаоли М. (Хирш, 90)

Германия: тер Штеген, Хектор, Хенрихс, Хуммельс, Киммих, Гнабри, Гюндоган, Хедира (Горецка, 77), Гомес (Волланд, 71), Гётце (Майер, 71), Мюллер

Предупреждения:

Витаоли М., 60 - нет

Судья:

Артём Кучин (Казахстан)

Место и дата

11 ноября 22:45, Серравалле Б, Онлайн-трансляция

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