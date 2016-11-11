Артур Петросян: Счет 0:2 придал нам сил

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян поделился впечатлениями после матча против сборной Черногории в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.

«Доволен 80-ю минутами игры команды. Счет 0:2 придал нам сил, нам нечего было терять после трех поражений подряд. Футболисты просто героически провели этот матч. Не я преобразил футболистов во втором тайме, мы все преобразились.

Это не победа Артура Петросяна, эта победа принадлежит всем армянам. И вам, журналисты, спасибо за хорошую атмосферу. Спасибо всем. После игры я зашел в раздевалку и поздравил наших героев с победой.(Растрогался).. Хорошая была атмосфера.

Какие ощущения были в перерыве? Я верил в команду. Была спокойная обстановка в раздевалке, сказал парням, что ничего не потеряно, нужно верить. Слава парням, они сделали все, чтобы суметь обрадовать наш народ», - цитирует Петросяна группа Armenian Football Group Вконтакте.

В следующем туре Армения примет Казахстан, а Черногория – Польшу.

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