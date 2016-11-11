Артур Петросян: Счет 0:2 придал нам сил
Главный тренер
сборной Армении Артур Петросян поделился впечатлениями после матча против
сборной Черногории в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила
со счетом 3:2.
«Доволен 80-ю минутами игры
команды. Счет 0:2 придал нам сил, нам
нечего было терять после трех поражений подряд. Футболисты просто героически
провели этот матч. Не
я преобразил футболистов во втором тайме, мы все преобразились.
Это не победа Артура Петросяна, эта победа
принадлежит всем армянам. И вам, журналисты, спасибо за хорошую атмосферу.
Спасибо всем. После игры я
зашел в раздевалку и поздравил наших героев с победой.(Растрогался).. Хорошая
была атмосфера.
Какие ощущения были в перерыве? Я верил в команду. Была спокойная обстановка в раздевалке, сказал парням, что ничего не потеряно, нужно верить. Слава парням, они сделали все, чтобы суметь обрадовать наш народ», - цитирует Петросяна группа Armenian Football Group Вконтакте.
В следующем туре Армения примет Казахстан, а Черногория – Польшу.
ЧМ-2018.
Квалификация
Европа
Группа
Е
4-й тур
Матч
Армения - Черногория - 3:2 (0:2)
Голы
Кояшевич 36 (0:1). Йоветич 38 (0:2). Григорян 50 (1:2). Ароян 74 (2:2). Казарян 90 (3:2).
Состав
Армения: Бегларян, Ароян, Восканян, Мкоян, Айрапетян, Григорян, Казарян, Мхитарян, Малакян, Пиццелли (Оганесян К., 81), Корян (Саркисов, 59)
Черногория: Божович, Вешович (Мугоша, 86), Савич, Стойкович, Баша, Шчекич, Кояшевич (Йовович, 74), Вукчевич (Зверотич, 63), Марушич, Йоветич, Бечирай
Предупреждения:
Малакян, 19; Ароян, 81 - Вукчевич, 16; Баша, 90
Судья:
Павел Краловец (Чехия)
Место и дата
11 ноября 20:00, Республиканский, Онлайн-трансляция