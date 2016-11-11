Виктор Тихонов: Если бы не Шестеркин, проиграли бы «Витязю» 4:5
Нападающий СКА
Виктор Тихонов поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче
регулярного чемпионата КХЛ (4:0).
-
Это наша работа - быть на голову выше всех остальных. Проходных матчей у нас
все равно нет. Каждый настраивается на нас по-особенному, на максимуме.
Посмотрите, если бы сегодня Шестеркин нас не подтащил, то мы бы проиграли 4:5.
Он провел лучший матч в сезоне, однозначно, - передает слова Тихонова «Р-Спорт».
Напомним,
СКА победил «Витязь» со счетом 4:0. В составе
армейцев дубль оформил Илья Ковальчук, по шайбе забросили Ярно Коскиранта и
Никита Гусев.
После матча с «Витязем» победная серия петербуржцев
увеличилась до 13 игр.
Следующий матч армейцы проведут 13 ноября в гостях
против «Локомотива», клуб из Подольска в тот же день дома сыграет с «Северсталью».
После 29 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 73 очка, команда Валерия Белова, проведя на одну игру меньше, занимает восьмую строчку с 42 очками.