Виктор Тихонов: Если бы не Шестеркин, проиграли бы «Витязю» 4:5

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:0).

- Это наша работа - быть на голову выше всех остальных. Проходных матчей у нас все равно нет. Каждый настраивается на нас по-особенному, на максимуме. Посмотрите, если бы сегодня Шестеркин нас не подтащил, то мы бы проиграли 4:5. Он провел лучший матч в сезоне, однозначно, - передает слова Тихонова «Р-Спорт».

Напомним, СКА победил «Витязь» со счетом 4:0. В составе армейцев дубль оформил Илья Ковальчук, по шайбе забросили Ярно Коскиранта и Никита Гусев.

После матча с «Витязем» победная серия петербуржцев увеличилась до 13 игр.

Следующий матч армейцы проведут 13 ноября в гостях против «Локомотива», клуб из Подольска в тот же день дома сыграет с «Северсталью».

После 29 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 73 очка, команда Валерия Белова, проведя на одну игру меньше, занимает восьмую строчку с 42 очками.