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Максим Афиногенов: В начале матча против СКА у нас было больше моментов

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:4).

- Играли неплохо, много моментов было в первом периоде, но мы их не использовали в отличие от соперника. Неприятно было пропустить первый гол, играя в большинстве, потому что до этого мы играли в зоне СКА. Атаковали, но не забили – будем работать над реализацией. Сами отдали матч, а игра по большому счету была равной, и в начале у нас даже больше было моментов, - передает слова Афиногенова «Р-Спорт».

Напомним, СКА победил «Витязь» со счетом 4:0. В составе армейцев дубль оформил Илья Ковальчук, по шайбе забросили Ярно Коскиранта и Никита Гусев.

После матча с «Витязем» победная серия петербуржцев увеличилась до 13 игр.

Следующий матч армейцы проведут 13 ноября в гостях против «Локомотива», клуб из Подольска в тот же день дома сыграет с «Северсталью».

После 29 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 73 очка, команда Валерия Белова, проведя на одну игру меньше, занимает восьмую строчку с 42 очками.

Матч

Витязь - СКА - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы:

Коскиранта 14:40 (0:1 - мен.). Ковальчук (Плотников, Войнов), 36:57 (0:2 - бол.). Ковальчук (Плотников, Дацюк), 39:58 (0:3 - бол.). Гусев (Белов, Шипачёв), 44:55 (0:4).

Место и дата

11 ноября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

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