Максим Афиногенов: В начале матча против СКА у нас было больше моментов

Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:4).

- Играли неплохо, много моментов было в первом периоде, но мы их не использовали в отличие от соперника. Неприятно было пропустить первый гол, играя в большинстве, потому что до этого мы играли в зоне СКА. Атаковали, но не забили – будем работать над реализацией. Сами отдали матч, а игра по большому счету была равной, и в начале у нас даже больше было моментов, - передает слова Афиногенова «Р-Спорт».

Напомним, СКА победил «Витязь» со счетом 4:0. В составе армейцев дубль оформил Илья Ковальчук, по шайбе забросили Ярно Коскиранта и Никита Гусев.

После матча с «Витязем» победная серия петербуржцев увеличилась до 13 игр.

Следующий матч армейцы проведут 13 ноября в гостях против «Локомотива», клуб из Подольска в тот же день дома сыграет с «Северсталью».

После 29 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 73 очка, команда Валерия Белова, проведя на одну игру меньше, занимает восьмую строчку с 42 очками.