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Льюис Хэмилтон: Мы можем быть довольны началом уик-энда

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после свободных практик на Гран-при Бразилии. Напомним, что в обоих заездах он показал лучший результат.

«Хороший день. Мы выполнили всю запланированную программу, машина выглядела очень хорошо. Из-за жары пришлось довольно непросто, причем не только гонщикам, но и механикам в боксах. В таких условиях сложно найти оптимальный баланс, поскольку шины перегреваются. Но на длинной дистанции мы, кажется, быстры. Так что мы можем быть довольны началом уик-энда», - цитирует Хэмилтона Autosport.

Гран-при Бразилии

Вторая свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.12,271
2. Нико Росберг («Мерседес») +0,030
3. Валттери Боттас («Уильямс») +0,490
4. Фелипе Масса («Уильямс») +0,518
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,557
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,657
7. Себастьян Феттель («Феррари») +0,731
8. Кими Райкконен («Феррари») +0,776
9. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,028
10. Дженсон Баттон («Макларен») +1,169
11. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,301
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1,418
13. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,530
14. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,647
15. Ромен Грожан («Хаас») +1,803
16. Кевин Магнуссен («Рено») +1,838
17. Фелипе Наср («Заубер») +2,038
18. Эстебан Окон («Манор») +2,046
19. Джолион Палмер («Рено») +2,165
20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +2,287
21. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,424
22. Паскаль Верляйн («Манор») +2,687

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