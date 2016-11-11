Даниил Квят: Гонка в воскресенье будет интересной
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился
впечатлениями двух свободных практик на Гран-при Бразилии. Напомним, что в
обоих сессиях он показал 12-й результат.
«Неплохой день. Несмотря на
потерю времени утром, мы проехали достаточно много кругов во второй тренировке,
наверстав упущенное. Мы сделали все, что было запланировано, так что это была
продуктивная пятница.
Гонка в
воскресенье будет интересной, потому что, как мы видели сегодня, здесь довольно
жарко. Но условия могут быстро меняться, и мы должны быть готовы к этому», -
цитирует Квята Autosport.
Гран-при Бразилии
Вторая
свободная практика
1. Льюис
Хэмилтон («Мерседес») — 1.12,271
2. Нико Росберг («Мерседес») +0,030
3. Валттери Боттас («Уильямс») +0,490
4. Фелипе Масса («Уильямс») +0,518
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,557
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,657
7. Себастьян Феттель («Феррари») +0,731
8. Кими Райкконен («Феррари») +0,776
9. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,028
10. Дженсон Баттон («Макларен») +1,169
11. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,301
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1,418
13. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,530
14. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,647
15. Ромен Грожан («Хаас») +1,803
16. Кевин Магнуссен («Рено») +1,838
17. Фелипе Наср («Заубер») +2,038
18. Эстебан Окон («Манор») +2,046
19. Джолион Палмер («Рено») +2,165
20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +2,287
21. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,424
22. Паскаль Верляйн («Манор») +2,687