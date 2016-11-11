Даниил Квят: Гонка в воскресенье будет интересной

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями двух свободных практик на Гран-при Бразилии. Напомним, что в обоих сессиях он показал 12-й результат.

«Неплохой день. Несмотря на потерю времени утром, мы проехали достаточно много кругов во второй тренировке, наверстав упущенное. Мы сделали все, что было запланировано, так что это была продуктивная пятница.

Гонка в воскресенье будет интересной, потому что, как мы видели сегодня, здесь довольно жарко. Но условия могут быстро меняться, и мы должны быть готовы к этому», - цитирует Квята Autosport.

Гран-при Бразилии

Вторая свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.12,271

2. Нико Росберг («Мерседес») +0,030

3. Валттери Боттас («Уильямс») +0,490

4. Фелипе Масса («Уильямс») +0,518

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,557

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,657

7. Себастьян Феттель («Феррари») +0,731

8. Кими Райкконен («Феррари») +0,776

9. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,028

10. Дженсон Баттон («Макларен») +1,169

11. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,301

12. Даниил Квят («Торо Россо») +1,418

13. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,530

14. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,647

15. Ромен Грожан («Хаас») +1,803

16. Кевин Магнуссен («Рено») +1,838

17. Фелипе Наср («Заубер») +2,038

18. Эстебан Окон («Манор») +2,046

19. Джолион Палмер («Рено») +2,165

20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +2,287

21. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,424

22. Паскаль Верляйн («Манор») +2,687