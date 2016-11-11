Димитрис Итудис: Старт ЦСКА в Евролиге получился очень хорошим
Главный тренер ЦСКА Димитрис
Итудис поделился впечатлениями после матча с мадридским «Реалом» в Евролиге.
Напомним, что его команда победила со счетом 91:90.
«Очевидно,
старт в Евролиге у нас получился очень хорошим – 6-0. Нам противостояла
сильная, очень качественная команда, у которой есть все необходимое на каждой
позиции. Я бы сказал, что в сегодняшнем матче у нас был невзрачный, плохой
старт, не хватало концентрации, атлетизма, мы отдали сопернику все, в чем он
силен – быстрые отрывы, подборы в нападении. Позволили набрать очень много
легких очков. Затем мы затратили очень много энергии на то, чтобы за 5-6 минут
уйти с «-10» в «+11». Во второй четверти, понятно, все выглядело иначе в защите
и нападении, мы выиграли ее со счетом 32-12.
В раздевалке
мы говорили о том, что надо дорожить мячом. При этом 10 потерь во второй
половине и 16 всего, конечно, здорово повредили нам, после многих из этих
ошибок мы не могли обороняться, ведь соперники убегали в одиночестве или вдвоем
на пустое кольцо. Мы сохраняли лидерство, контролировали ход матча. В концовке
соперники приблизился, но победа была у нас в руках. Из этой игры мы извлечем
много хороших уроков», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
Евролига. Регулярный
чемпионат.
6-й тур
Матч
Место и дата
11 ноября 20:30, Мегаспорт, Онлайн-трансляция