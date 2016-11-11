Димитрис Итудис: Старт ЦСКА в Евролиге получился очень хорошим

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча с мадридским «Реалом» в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 91:90.

«Очевидно, старт в Евролиге у нас получился очень хорошим – 6-0. Нам противостояла сильная, очень качественная команда, у которой есть все необходимое на каждой позиции. Я бы сказал, что в сегодняшнем матче у нас был невзрачный, плохой старт, не хватало концентрации, атлетизма, мы отдали сопернику все, в чем он силен – быстрые отрывы, подборы в нападении. Позволили набрать очень много легких очков. Затем мы затратили очень много энергии на то, чтобы за 5-6 минут уйти с «-10» в «+11». Во второй четверти, понятно, все выглядело иначе в защите и нападении, мы выиграли ее со счетом 32-12.

В раздевалке мы говорили о том, что надо дорожить мячом. При этом 10 потерь во второй половине и 16 всего, конечно, здорово повредили нам, после многих из этих ошибок мы не могли обороняться, ведь соперники убегали в одиночестве или вдвоем на пустое кольцо. Мы сохраняли лидерство, контролировали ход матча. В концовке соперники приблизился, но победа была у нас в руках. Из этой игры мы извлечем много хороших уроков», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Евролига. Регулярный чемпионат.



6-й тур