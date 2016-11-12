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Беленов получил вызов в сборную России на матч с румынами

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Вратарь махачкалинского «Анжи» Александр Беленов получил вызов в сборную России на контрольный матч против сборной Румынии, сообщается в официальном «твиттере» махачкалинской команды.

Напомним, что в минувшем контрольном матче сборной России против команды Катара (1:2) основной голкипер россиян Игорь Акинфеев получил повреждение и не смог доиграть встречу до конца.

В текущем сезоне РФПЛ Беленов отыграл за «Анжи» 13 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

Товарищеский матч Россия – Румыния пройдет 15 ноября в Грозном на «Ахмат Арене».

Матч

Россия - Румыния

Место и дата

15 ноября 19:00, , Онлайн-трансляция

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