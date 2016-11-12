Беленов получил вызов в сборную России на матч с румынами

Вратарь махачкалинского «Анжи» Александр Беленов получил вызов в сборную России на контрольный матч против сборной Румынии, сообщается в официальном «твиттере» махачкалинской команды.

Александр Беленов вызван в @TeamRussia на товарищеский матч со сборной Румынии в Грозном pic.twitter.com/xG5RXTdkYS — ФК «Анжи» (@fc_anji) 11 ноября 2016 г.

Напомним, что в минувшем контрольном матче сборной России против команды Катара (1:2) основной голкипер россиян Игорь Акинфеев получил повреждение и не смог доиграть встречу до конца.

В текущем сезоне РФПЛ Беленов отыграл за «Анжи» 13 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

Товарищеский матч Россия – Румыния пройдет 15 ноября в Грозном на «Ахмат Арене».