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Сборная Англии на «Уэмбли» разгромила шотландцев

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Англии в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года уверенно обыграли команду Шотландии.

Встреча группы F, прошедшая в пятницу в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 3:0. В составе победителей по голу забили Дениэл Старридж, Адам Лаллана и Гари Кэхилл.

Таким образом, сборная Англии набрала 10 очков и упрочила лидерство в группе. У шотландцев осталось четыре очка.

В следующих матчах отборочного цикла англичане 26 марта 2017 года примут команду Литвы, а шотландцы в этот день дома сыграют со словенцами.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Англия – Шотландия.

Матч

Англия - Шотландия - 3:0 (1:0)

Голы

Старридж 23 (1:0). Лаллана 50 (2:0). Кэйхилл 61 (3:0).

Состав

Англия: Харт, Стоунз, Роуз, Уокер, Кэйхилл, Лаллана, Стерлинг, Дайер, Хендерсон, Старридж (Варди, 75), Руни

Шотландия: Гордон, Берра, Уоллес, Хэнли, Браун, Анья (Патерсон, 79), Снодграсс (Ричи, 83), Моррисон (МакАртур, 65), Флетчер Д., Форрест, Гриффитс

Предупреждения:

Кэйхилл, 56; Руни, 90 - Гриффитс, 57

Судья:

Джюнейт Чакыр (Турция)

Место и дата

11 ноября 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция

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