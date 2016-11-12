Сборная Англии на «Уэмбли» разгромила шотландцев

Футболисты сборной Англии в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года уверенно обыграли команду Шотландии.

Встреча группы F, прошедшая в пятницу в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 3:0. В составе победителей по голу забили Дениэл Старридж, Адам Лаллана и Гари Кэхилл.

Таким образом, сборная Англии набрала 10 очков и упрочила лидерство в группе. У шотландцев осталось четыре очка.

В следующих матчах отборочного цикла англичане 26 марта 2017 года примут команду Литвы, а шотландцы в этот день дома сыграют со словенцами.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Англия – Шотландия.