Сборная Англии на «Уэмбли» разгромила шотландцев
Футболисты сборной Англии в матче отборочного
цикла к чемпионату мира 2018 года уверенно обыграли команду Шотландии.
Встреча группы F, прошедшая в пятницу в Лондоне на стадионе
«Уэмбли», завершилась со счетом 3:0. В составе победителей по голу забили
Дениэл Старридж, Адам Лаллана и Гари Кэхилл.
Таким образом, сборная Англии набрала 10 очков и
упрочила лидерство в группе. У шотландцев осталось четыре очка.
В следующих матчах отборочного цикла англичане 26
марта 2017 года примут команду Литвы, а шотландцы в этот день дома сыграют со
словенцами.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Англия – Шотландия.
Матч
Англия - Шотландия - 3:0 (1:0)
Голы
Старридж 23 (1:0). Лаллана 50 (2:0). Кэйхилл 61 (3:0).
Состав
Англия: Харт, Стоунз, Роуз, Уокер, Кэйхилл, Лаллана, Стерлинг, Дайер, Хендерсон, Старридж (Варди, 75), Руни
Шотландия: Гордон, Берра, Уоллес, Хэнли, Браун, Анья (Патерсон, 79), Снодграсс (Ричи, 83), Моррисон (МакАртур, 65), Флетчер Д., Форрест, Гриффитс
Предупреждения:
Кэйхилл, 56; Руни, 90 - Гриффитс, 57
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
11 ноября 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция