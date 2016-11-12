Сборная Франции одержала волевую победу над шведами

Футболисты сборной Франции в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года нанесли поражение команде Швеции.

Встреча группы А, прошедшая в пятницу в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе гостей на 54-й минуте отличился Эмиль Форсберг. На его гол хозяева ответили точными ударами Поля Погба и Димитри Пайе.

Таким образом, сборная Франции набрала 10 очков и вышла в единоличные лидеры группы. У шведов, которые идут вторыми, осталось семь очков.

В следующих матчах отборочного цикла французы 25 марта 2017 года в гостях сыграют с Люксембургом, а шведы в этот день примут белорусов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Франция – Швеция.