Сборная Франции одержала волевую победу над шведами
Футболисты сборной Франции в матче отборочного
цикла к чемпионату мира 2018 года нанесли поражение команде Швеции.
Встреча группы А, прошедшая в пятницу в Сен-Дени
на стадионе «Стад де Франс», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В
составе гостей на 54-й минуте отличился Эмиль Форсберг. На его гол хозяева
ответили точными ударами Поля Погба и Димитри Пайе.
Таким образом, сборная Франции набрала 10 очков и
вышла в единоличные лидеры группы. У шведов, которые идут вторыми, осталось
семь очков.
В следующих матчах отборочного цикла французы 25
марта 2017 года в гостях сыграют с Люксембургом, а шведы в этот день примут
белорусов.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Франция – Швеция.
Матч
Голы
Форсберг 54 (0:1). Погба 58 (1:1). Пайе 65 (2:1).
Состав
Франция: Льорис, Эвра, Варан, Косьельни, Сидибе, Пайе, Сиссоко, Погба, Матюиди, Гризманн (Канте, 87), Жиру
Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинсон, Гранквист, Крафт, Дурмаз (Янссон, 86), Йоханссон, Экдаль (Хильемарк, 67), Тойвонен, Гуидетти (Телин, 72), Форсберг
Предупреждения:
Погба, 89; Льорис, 90 - Крафт, 56; Хильемарк, 76
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
11 ноября 22:45, Стад де Франс, Текстовая трансляция