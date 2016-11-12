Беленов заменил в сборной России Джанаева
Вратарь махачкалинского «Анжи» Александр Беленов
заменил в расположении сборной России голкипера «Ростова» Сослана Джанаева,
сообщает официальный сайт РФС.
«В субботу утром расположение команды покинет голкипер ФК
«Ростов» Сослан Джанаев, который прибыл на сбор с небольшим
повреждением мышечной ткани плечевого пояса. Так как болевые ощущения в течения
последних дней у него не проходили, то было принято решение, что Джанаев
продолжит лечение в клубе», - уточняет Российский футбольный союз.
Напомним, что
контрольный матч Россия - Румыния пройдет 15 ноября на стадионе «Ахмат Арена» в
Грозном. Начало в 19.00 по московскому времени.
В текущем сезоне РФПЛ Беленов отыграл за «Анжи»
13 матчей, в которых пропустил 13 мячей.
Напомним, что в минувшем контрольном матче сборной России против команды Катара (1:2) основной голкипер россиян Игорь Акинфеев получил повреждение и не смог доиграть встречу до конца.
Матч
Голы
Самедов 5 (1:0 - пен.). Хухи 35 (1:1 - пен.). Будьяф 72 (1:2).
Состав
Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Комбаров (Панченко, 81), Кудряшов, Кутепов, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Полоз (Шишкин, 46), Кокорин
Катар: Аль-Шиб, Касола (Будьяф, 46), Мигель, Муса, Маджид, Хухи, Асад, Луис, Афиф А., Афиф А., Алаэлдин
Незабитые пенальти
Кокорин (Россия), 87; Маджид (Катар), 29
Предупреждения:
нет - Маджид, 52
Судья:
Павел Кристиан Балай (Румыния)
Место и дата
10 ноября 19:00, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция