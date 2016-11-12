Беленов заменил в сборной России Джанаева

Вратарь махачкалинского «Анжи» Александр Беленов заменил в расположении сборной России голкипера «Ростова» Сослана Джанаева, сообщает официальный сайт РФС.

«В субботу утром расположение команды покинет голкипер ФК «Ростов» Сослан Джанаев, который прибыл на сбор с небольшим повреждением мышечной ткани плечевого пояса. Так как болевые ощущения в течения последних дней у него не проходили, то было принято решение, что Джанаев продолжит лечение в клубе», - уточняет Российский футбольный союз.

Напомним, что контрольный матч Россия - Румыния пройдет 15 ноября на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало в 19.00 по московскому времени.

В текущем сезоне РФПЛ Беленов отыграл за «Анжи» 13 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

Напомним, что в минувшем контрольном матче сборной России против команды Катара (1:2) основной голкипер россиян Игорь Акинфеев получил повреждение и не смог доиграть встречу до конца.