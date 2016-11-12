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Сборная Казахстана крупно проиграла датчанам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Дании в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года крупно обыграли команду Казахстана.

Встреча группы Е, прошедшая в пятницу в Копенгагене на стадионе «Паркен», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Андреас Корнелиус и Петер Анкерсен, а Кристиан Эриксен оформил дубль. У гостей отличился Гафуржан Суюмбаев.

Таким образом, сборная Дании набрала шесть очков и вышла на третье место в группе. У Казахстана осталось два очка. Он идет последним. Лидируют поляки, у которых 10 очков.

В следующих матчах отборочного цикла команда Дании 26 марта 2017 года в гостях сыграет с румынами, а сборная Казахстана в этот день на выезде встретится с армянами.

Матч

Дания - Казахстан - 4:1 (2:1)

Голы

Корнелиус 15 (1:0). Суюмбаев 17 (1:1). Эриксен 36 (2:1 - пен.). Анкерсен 78 (3:1). Эриксен 90 (4:1).

Состав

Дания: Рённов, Бьелланд, Анкерсен, Дурмиси, Кьяер, Квист, Делэйни, Эриксен, Поульсен Ю., Йоргенсен, Корнелиус (Дольберг, 82)

Казахстан: Покатилов, Малый, Логвиненко, Шомко, Суюмбаев, Ахметов, Исламхан (Муртазаев, 70), Мухутдинов, Мужиков (Тунгушбаев, 81), Байжанов, Хижниченко (Молдакараев, 60)

Предупреждения:

Корнелиус, 22; Йоргенсен, 80 - Ахметов, 8; Молдакараев, 81

Судья:

Алон Йефет (Израиль)

Место и дата

11 ноября 22:45, Паркен, Онлайн-трансляция

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