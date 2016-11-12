Сборная Казахстана крупно проиграла датчанам

Футболисты сборной Дании в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года крупно обыграли команду Казахстана.

Встреча группы Е, прошедшая в пятницу в Копенгагене на стадионе «Паркен», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Андреас Корнелиус и Петер Анкерсен, а Кристиан Эриксен оформил дубль. У гостей отличился Гафуржан Суюмбаев.

Таким образом, сборная Дании набрала шесть очков и вышла на третье место в группе. У Казахстана осталось два очка. Он идет последним. Лидируют поляки, у которых 10 очков.

В следующих матчах отборочного цикла команда Дании 26 марта 2017 года в гостях сыграет с румынами, а сборная Казахстана в этот день на выезде встретится с армянами.