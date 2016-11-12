Сборная Казахстана крупно проиграла датчанам
Футболисты сборной Дании в матче отборочного
цикла к чемпионату мира 2018 года крупно обыграли команду Казахстана.
Встреча группы Е, прошедшая в пятницу в Копенгагене
на стадионе «Паркен», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. В их
составе по голу забили Андреас Корнелиус и Петер Анкерсен, а Кристиан Эриксен
оформил дубль. У гостей отличился Гафуржан Суюмбаев.
Таким образом, сборная Дании набрала шесть очков
и вышла на третье место в группе. У Казахстана осталось два очка. Он идет последним.
Лидируют поляки, у которых 10 очков.
В следующих матчах отборочного цикла команда Дании 26 марта 2017 года в гостях сыграет с румынами, а сборная Казахстана в этот день на выезде встретится с армянами.
Матч
Голы
Корнелиус 15 (1:0). Суюмбаев 17 (1:1). Эриксен 36 (2:1 - пен.). Анкерсен 78 (3:1). Эриксен 90 (4:1).
Состав
Дания: Рённов, Бьелланд, Анкерсен, Дурмиси, Кьяер, Квист, Делэйни, Эриксен, Поульсен Ю., Йоргенсен, Корнелиус (Дольберг, 82)
Казахстан: Покатилов, Малый, Логвиненко, Шомко, Суюмбаев, Ахметов, Исламхан (Муртазаев, 70), Мухутдинов, Мужиков (Тунгушбаев, 81), Байжанов, Хижниченко (Молдакараев, 60)
Предупреждения:
Корнелиус, 22; Йоргенсен, 80 - Ахметов, 8; Молдакараев, 81
Судья:
Алон Йефет (Израиль)
Место и дата
11 ноября 22:45, Паркен, Онлайн-трансляция