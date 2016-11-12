Сборная Азербайджана крупно проиграла команде Северной Ирландии
Футболисты сборной Северной Ирландии в матче
отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года уверенно обыграли команду Азербайджана.
Встреча группы С, прошедшая в пятницу в Белфасте
на стадионе «Уиндзор Парк», завершилась со счетом 4:0. В составе хозяев по голу
забили Кайл Лафферти, Гарет Макаули, Крис Брант и Конор Маклафлин.
Таким образом, сборная Северной Ирландии набрала
семь очков и догнала в турнирной таблице команду Азербайджана. Лидируют в этой
группе немцы, у которых 12 очков.
В следующих матчах отборочного цикла команда Северной Ирландии 26 марта 2017 года примет норвежцев, а сборная Азербайджана примет немцев.
Матч
Северная Ирландия - Азербайджан - 4:0 (2:0)
Голы
Лафферти 28 (1:0). МакАули 40 (2:0). Маклафлин 66 (3:0). Брант 83 (4:0).
Состав
Северная Ирландия: МакГоверн, МакАули, Эванс Д., МакЛоулин, Дэвис, Фергюсон, Норвуд, Брант, Эванс К., Лафферти, Магеннис
Азербайджан: Агаев К., Гусейнов Б., Гараев, Медведев, Дашдемиров, Мирзабеков, Исмайлов, Махмудов, Амиргулиев, Шейдаев, Гурбанов
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
11 ноября 22:45, Виндзор Парк, Онлайн-трансляция