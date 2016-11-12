Сборная Азербайджана крупно проиграла команде Северной Ирландии

Футболисты сборной Северной Ирландии в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года уверенно обыграли команду Азербайджана.

Встреча группы С, прошедшая в пятницу в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк», завершилась со счетом 4:0. В составе хозяев по голу забили Кайл Лафферти, Гарет Макаули, Крис Брант и Конор Маклафлин.

Таким образом, сборная Северной Ирландии набрала семь очков и догнала в турнирной таблице команду Азербайджана. Лидируют в этой группе немцы, у которых 12 очков.

В следующих матчах отборочного цикла команда Северной Ирландии 26 марта 2017 года примет норвежцев, а сборная Азербайджана примет немцев.