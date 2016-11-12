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Немцы забили 8 безответных мячей в ворота команды Сан-Марино

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Сан-Марино в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года крупно проиграли команде Германии.

Встреча группы С, прошедшая в пятницу в городе Серравалле, завершилась со счетом 8:0 в пользу немцев. В их составе по голу забили Сами Хедира и Кевин Волланд, Йонас Хектор оформил дубль, а Зерге Гнабри – хет-трик. Еще один мяч сборная Сан-Марино забила в свои ворота – это сделал Маттиа Стефанелли.

Таким образом, немцы набрали 12 очков и укрепили лидерство в группе С. У команды Сан-Марино по-прежнему очков нет.

В следующих матчах отборочного цикла команда Сан-Марино 26 марта 2017 года примет чехов, а немцы в этот день на выезде встретятся со сборной Азербайджана.

Матч

Сан-Марино - Германия - 0:8 (0:3)

Голы

Хедира 7 (0:1). Гнабри 9 (0:2). Хектор 32 (0:3). Гнабри 58 (0:4). Хектор 65 (0:5). Гнабри 76 (0:6). Стефанелли 82 (0:7 - автогол). Волланд 85 (0:8).

Состав

Сан-Марино: Симончини А., Чезарини, Берарди М., Симончини Д., Витаоли Ф., Палацци, Гасперони А., Този (Доменикони, 58), Дзафферани (Бролли, 83), Стефанелли, Витаоли М. (Хирш, 90)

Германия: тер Штеген, Хектор, Хенрихс, Хуммельс, Киммих, Гнабри, Гюндоган, Хедира (Горецка, 77), Гомес (Волланд, 71), Гётце (Майер, 71), Мюллер

Предупреждения:

Витаоли М., 60 - нет

Судья:

Артём Кучин (Казахстан)

Место и дата

11 ноября 22:45, Серравалле Б, Онлайн-трансляция

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