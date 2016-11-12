Немцы забили 8 безответных мячей в ворота команды Сан-Марино
Футболисты сборной Сан-Марино в матче отборочного
цикла к чемпионату мира 2018 года крупно проиграли команде Германии.
Встреча группы С, прошедшая в пятницу в городе
Серравалле, завершилась со счетом 8:0 в пользу немцев. В их составе по голу
забили Сами Хедира и Кевин Волланд, Йонас Хектор оформил дубль, а Зерге Гнабри –
хет-трик. Еще один мяч сборная Сан-Марино забила в свои ворота – это сделал
Маттиа Стефанелли.
Таким образом, немцы набрали 12 очков и укрепили
лидерство в группе С. У команды Сан-Марино по-прежнему очков нет.
В следующих матчах отборочного цикла команда Сан-Марино 26 марта 2017 года примет чехов, а немцы в этот день на выезде встретятся со сборной Азербайджана.
Матч
Сан-Марино - Германия - 0:8 (0:3)
Голы
Хедира 7 (0:1). Гнабри 9 (0:2). Хектор 32 (0:3). Гнабри 58 (0:4). Хектор 65 (0:5). Гнабри 76 (0:6). Стефанелли 82 (0:7 - автогол). Волланд 85 (0:8).
Состав
Сан-Марино: Симончини А., Чезарини, Берарди М., Симончини Д., Витаоли Ф., Палацци, Гасперони А., Този (Доменикони, 58), Дзафферани (Бролли, 83), Стефанелли, Витаоли М. (Хирш, 90)
Германия: тер Штеген, Хектор, Хенрихс, Хуммельс, Киммих, Гнабри, Гюндоган, Хедира (Горецка, 77), Гомес (Волланд, 71), Гётце (Майер, 71), Мюллер
Предупреждения:
Витаоли М., 60 - нет
Судья:
Артём Кучин (Казахстан)
Место и дата
11 ноября 22:45, Серравалле Б, Онлайн-трансляция