Немцы забили 8 безответных мячей в ворота команды Сан-Марино

Футболисты сборной Сан-Марино в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года крупно проиграли команде Германии.

Встреча группы С, прошедшая в пятницу в городе Серравалле, завершилась со счетом 8:0 в пользу немцев. В их составе по голу забили Сами Хедира и Кевин Волланд, Йонас Хектор оформил дубль, а Зерге Гнабри – хет-трик. Еще один мяч сборная Сан-Марино забила в свои ворота – это сделал Маттиа Стефанелли.

Таким образом, немцы набрали 12 очков и укрепили лидерство в группе С. У команды Сан-Марино по-прежнему очков нет.

В следующих матчах отборочного цикла команда Сан-Марино 26 марта 2017 года примет чехов, а немцы в этот день на выезде встретятся со сборной Азербайджана.