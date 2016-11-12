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Румыны перед матчем со сборной России крупно проиграли полякам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Румынии в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года крупно проиграли полякам.

Встреча группы Е, прошедшая в пятницу в Бухаресте на стадионе «Националь», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе отличились Камил Гросицк и Роберт Левандовски, оформивший дубль.

Таким образом, сборная Польши набрала 10 очков и вышла в лидеры группы. У румын, которые идут четвертыми, осталось пять очков.

В следующих матчах отборочного цикла команда Румынии 26 марта 2017 года примет датчан, а поляки в этот день на выезде сразятся с черногорцами.

Напомним, что 15 ноября сборная Румынии в Грозном проведет товарищеский матч против команды России.

Матч

Румыния - Польша - 0:3 (0:1)

Голы

Гросицки 11 (0:1). Левандовски 83 (0:2). Левандовски 90 (0:3 - пен.).

Состав

Румыния: Тэтэрушану, Кирикеш, Тошка, Бензар, Григоре, Марин, Хобан (Препелицэ, 46), Попа (Андоне, 46), Станчу (Кесеру, 82), Чипчу, Станку

Польша: Фабиански, Паздан, Енджейчик, Глик, Пищек, Блащиковски, Гросицки (Пешко, 89), Линетти (Мачиньски, 70), Зелински (Теодорчик, 80), Крыховяк, Левандовски

Предупреждения:

Бензар, 52; Сэпунару, 68; Андоне, 79 - нет

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

11 ноября 22:45, Национальный, Онлайн-трансляция

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