Румыны перед матчем со сборной России крупно проиграли полякам

Футболисты сборной Румынии в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года крупно проиграли полякам.

Встреча группы Е, прошедшая в пятницу в Бухаресте на стадионе «Националь», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе отличились Камил Гросицк и Роберт Левандовски, оформивший дубль.

Таким образом, сборная Польши набрала 10 очков и вышла в лидеры группы. У румын, которые идут четвертыми, осталось пять очков.

В следующих матчах отборочного цикла команда Румынии 26 марта 2017 года примет датчан, а поляки в этот день на выезде сразятся с черногорцами.

Напомним, что 15 ноября сборная Румынии в Грозном проведет товарищеский матч против команды России.