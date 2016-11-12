Медведева выиграла короткую программу на Гран-при в Париже
Россиянка Евгения Медведева первенствовала в короткой программе на
этапе Гран-при в Париже.
Медведева в пятницу получила за свою короткую программу 78,52 балла, не
дотянув до мирового рекорда японки Мао Асады лишь 0,14 балла.
Второе место в короткой программе заняла представительница Канады
Габриэль Дэйлмен (72,70). Третьей стала еще одна россиянка Мария Сотскова
(68,71). Другая россиянка Алена Леонова (63,87) показала седьмой результат.
В субботу фигуристки представят произвольные
программы.
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