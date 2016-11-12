Медведева выиграла короткую программу на Гран-при в Париже

читайте также

Ход Медведевой. Чем чемпионка мира ответит на московский вызов Анны Погорилой? В пятницу в Париже стартует четвертый этап серии «Гран-при». Представляем четыре главных интриги соревнований.

«Легкость, одухотворенность, спокойствие». Правила катания Марии Сотсковой Фигуристка, обыгравшая в Братиславе Юлию Липницкую — о смене тренера, сложности музыки Шнитке, дружбе с Аделиной Сотниковой и многом другом.

Джульетта повзрослела. Как Мария Сотскова обыграла Юлию Липницкую в Братиславе Вице-чемпионка мира среди юниоров убедительно выиграла Мемориал Ондрея Непелы, а олимпийская чемпионка, несмотря на серебро, разочаровала.

Сотскова обошла Липницкую и победила на международных соревнованиях в Братиславе Россиянка Мария Сотскова одержала победу на международных соревнованиях по фигурному катанию в Братиславе на мемориале Ондрея Непелы, имеющих статус турнира серии «челлендж».

Остановите музыку. Что помешало Юлии Липницкой на старте первого турнира сезона Олимпийская чемпионка лидирует на турнире в Словакии, хотя первый блин по независящим от нее причинам чуть не получился комом.

Юлия Липницкая лидирует на турнире в Словакии Чемпионка командных соревнований Олимпийских игр в Сочи россиянка Юлия Липницкая занимает первое место после короткой программы на Мемориале Ондрея Непелы.

Все по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в Сочи Sovsport.ru – о том, как лидеры сборной России по фигурному катанию отчитались на контрольных прокатах о работе в межсезонье.

Липницкая в рамках Гран-при выступит в США и Москве, Сотникова не заявлена ни на один из этапов Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников этапов Гран-при по фигурному катанию в женском одиночном катании.

«Я поступил как скотина» Sovsport.ru – о переходе Максима Ковтуна от Елены Буяновой к Инне Гончаренко, а также еще о трех трансферах межсезонья, состоявшихся ранее.

«Р-Спорт»: Сотскова начала тренировки в группе Буяновой Серебряный призер юниорского чемпионата мира и юношеских Олимпийских игр 2016 года, а также Финала юниорского Гран-при сезона-2015/16 Мария Сотскова начала работу в ЦСКА под руководством тренера Елены Буяновой, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Алексей Мишин: Голд увидела мировой рекорд Медведевой и просто скисла Российский тренер Алексей Мишин поделился впечатлениями от соревнований в женском одиночном катании на чемпионате мира в Бостоне (США). Напомним, что первое место заняла россиянка Евгения Медведева.

Илья Авербух: Ковтуну нужно немного повзрослеть Серебряный призер Олимпийских игр-2002 Илья Авербух дал оценку выступлению российских фигуристов на чемпионате мира-2016 в Бостоне.

Елизавета Туктамышева: Женя Медведева вышла и выстояла Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление Евгении Медведевой на ЧМ-2016 в Бостоне (США). Напомним, что Медведева заняла первое место.

Евгения Медведева: Еще не осознала, какое событие произошло к моей жизни Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями после выступления на чемпионате мира в одиночном катании. Напомним, что она заняла первое место.

Мария Сотскова: В следующем году хочу перейти на взрослый уровень Серебряный призер юниорского чемпионата мира Мария Сотскова рассказала, с какими сложностями столкнулась в последнее время.

Have fun. Почему фигуристы из Израиля все чаще побеждают фигуристов из России Обозреватель Sovsport.ru подводит итоги полного разочарований чемпионата мира среди юниоров, с которого россияне уезжают без единого золота.

Мария Сотскова: Когда узнала о травме Федичкиной, поняла, что нужно кататься за страну Серебряный призер юниорского чемпионата мира Мария Сотскова прокомментировала свое выступление на турнире в Дебрецене, где она в одиночку представляла Россию после травм Полины Цурской и Алисы Федичкиной.

Сотскова заняла второе место на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Дебрецене (Венгрия) завершились соревнования у юниорок в одиночном катании. В тройку призеров попала российская спортсменка Мария Сотскова.

Серебряная драма. Почему Мария Сотскова плакала на юниорском чемпионате мира Оставшись единственной российской участницей первенства мира среди одиночниц, Мария Сотскова выиграла серебро и страшно этому расстроилась.