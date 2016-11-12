Нандо де Коло: ЦСКА был готов к сложному сценарию матча с «Реалом»

Французский защитник ЦСКА Нандо де Коло сообщил, что его клуб был готов к сложному сценарию матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги против мадридского «Реала».

«Перед игрой мы ждали чего-то подобного. Мы еще до матча знали, что это будет сложно. Мы знали, что если позволим «Реалу» играть так, как они хотят, то их будет сложно остановить. Это собственно то, что происходило в первые десять минут и в конце матча. Мы контролировали игру, нам нужно продолжать двигаться дальше, прежде всего, нужно сделать выводы из этой игры. Когда я потерял мяч в конце игры, я понимал, что нужно отработать в атаке и постараться выиграть», - приводит «Р-Спорт» слова де Коло.

Встреча между ЦСКА и «Реалом» прошла в пятницу в московском дворце спорта «Мегаспорт» и завершилась со счетом 91:90. Де Коло стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков.