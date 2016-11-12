Нандо де Коло: ЦСКА был готов к сложному сценарию матча с «Реалом»
Французский
защитник ЦСКА Нандо де Коло сообщил, что его клуб был готов к сложному сценарию
матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги против мадридского
«Реала».
«Перед
игрой мы ждали чего-то подобного. Мы еще до матча знали, что это будет сложно.
Мы знали, что если позволим «Реалу» играть так, как они хотят, то их
будет сложно остановить. Это собственно то, что происходило в первые десять
минут и в конце матча. Мы контролировали игру, нам нужно продолжать двигаться
дальше, прежде всего, нужно сделать выводы из этой игры. Когда я потерял мяч в
конце игры, я понимал, что нужно отработать в атаке и постараться
выиграть», - приводит «Р-Спорт» слова де Коло.
Встреча между ЦСКА и «Реалом» прошла в пятницу в московском дворце спорта «Мегаспорт» и завершилась со счетом 91:90. Де Коло стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков.
Матч
Место и дата
11 ноября 20:30, Мегаспорт, Онлайн-трансляция