Павел Буре: Радулов – молодец, сразу стал лидером «Монреаля»
Известный форвард Павел Буре прокомментировал выступление в НХЛ форварда «Монреаля» Александра Радулова.
- Как вам Радулов в первых поединках за «Монреаль»?
- У Александра очень сильная команда, - отмечает Павел Буре. - Они сейчас ближайших преследователей на четыре-пять очков опережают. И фактически не проигрывают, у «Монреаля» только одно поражение пока. Радулов молодец в том плане, что мгновенно влился в этот мощный состав. И стал в канадском клубе одним из лидеров.
Матч
Монреаль - Лос-Анджелес - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Байрон (Емелин, Радулов), 7:48 (1:0). Карр (Марков, Митчелл), 13:53 (2:0). Дано (Пачиоретти, Петри), 29:37 (3:0). Тоффоли (Копитар, Картер), 51:57 (3:1 - бол.). Гальченюк (Пачиоретти, Больё), 58:11 (4:1 - п.в.).
Место и дата
11 ноября 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция