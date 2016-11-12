Левандовски в матче с румынами оглушило после взрыва петарды
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски и матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года против румын пострадал после взрыва петарды.
В начале второго тайма кто-то из болельщиков бросил петарду на поле. Левандовски акцентировал внимание судьи, что на поле бросили посторонний предмет. Спустя несколько секунд петарда взорвалась и форвард сборной Польши упал на газон, держась за лицо.
Lewandowski ogłuszony petardą :-( Co za skandal! pic.twitter.com/tXt65ufa0N— Jan Mateusz (@action_goal) 11 ноября 2016 г.
Встреча группы Е, прошедшая в пятницу в Бухаресте на стадионе «Националь», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Левандовски отыграл весь матч и забил два гола.
Таким образом, сборная Польши набрала 10 очков
и вышла в лидеры группы. У румын, которые идут четвертыми, осталось пять очков.
Напомним, что 15 ноября сборная Румынии в Грозном проведет товарищеский матч против команды России.
Матч
Голы
Гросицки 11 (0:1). Левандовски 83 (0:2). Левандовски 90 (0:3 - пен.).
Состав
Румыния: Тэтэрушану, Кирикеш, Тошка, Бензар, Григоре, Марин, Хобан (Препелицэ, 46), Попа (Андоне, 46), Станчу (Кесеру, 82), Чипчу, Станку
Польша: Фабиански, Паздан, Енджейчик, Глик, Пищек, Блащиковски, Гросицки (Пешко, 89), Линетти (Мачиньски, 70), Зелински (Теодорчик, 80), Крыховяк, Левандовски
Предупреждения:
Бензар, 52; Сэпунару, 68; Андоне, 79 - нет
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
11 ноября 22:45, Национальный, Онлайн-трансляция