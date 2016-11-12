Левандовски в матче с румынами оглушило после взрыва петарды

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски и матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года против румын пострадал после взрыва петарды.

В начале второго тайма кто-то из болельщиков бросил петарду на поле. Левандовски акцентировал внимание судьи, что на поле бросили посторонний предмет. Спустя несколько секунд петарда взорвалась и форвард сборной Польши упал на газон, держась за лицо.

Lewandowski ogłuszony petardą :-( Co za skandal! pic.twitter.com/tXt65ufa0N — Jan Mateusz (@action_goal) 11 ноября 2016 г.

Встреча группы Е, прошедшая в пятницу в Бухаресте на стадионе «Националь», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Левандовски отыграл весь матч и забил два гола.

Таким образом, сборная Польши набрала 10 очков и вышла в лидеры группы. У румын, которые идут четвертыми, осталось пять очков.

Напомним, что 15 ноября сборная Румынии в Грозном проведет товарищеский матч против команды России.