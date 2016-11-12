Казанское «Динамо» проиграло краснодарским одноклубницам

Волейболистки краснодарского «Динамо» нанесли поражение «Динамо» из Казани в матче шестого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в пятницу в Краснодаре, завершилась в пяти партиях со счетом 3:2 (23:25, 25:21, 25:17, 18:25, 15:13) в пользу хозяев площадки. Матч продолжался более двух с половиной часов.

Таким образом, казанский клуб потерпел первое поражение в чемпионате, набрал 15 очков, но сохранил лидерство в турнирной таблице. У клуба из Краснодара стало 11 очков. Он идет на четвертом месте.

В следующем матче казанские волейболистки 2 декабря сыграют дома с «Сахалином», а краснодарский клуб в тот же день в гостях встретится с подмосковным «Заречье-Одинцово».