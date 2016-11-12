Наставник «Реала»: Во второй четверти матча против ЦСКА мы выпали из игры
Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо сообщил, что
баскетболисты его клуба во второй четверти матча 6-го тура регулярного
чемпионата Евролиги против московского ЦСКА потеряли концентрацию, что и
позволило армейцам переломить ход встречи.
«Хочу поздравить ЦСКА с победой, мы начали хорошо встречу, играли
с хорошей концентрацией и сфокусировано. Играли солидно, но затем потеряли
фокус, выпали из игры во второй четверти, а ЦСКА, являясь командой высшего
класса, этим воспользовался, переломив ход (матча). В концовке шаг за шагом
приближались (к сопернику), но не смогли добиться победы. Хотя мы сделали много
хорошего в этой встрече, сделаем выводы», - приводит «Р-Спорт» слова Ласо.
Встреча между ЦСКА и «Реалом» прошла в пятницу в московском дворце спорта «Мегаспорт» и завершилась со счетом 91:90.
Матч
Место и дата
11 ноября 20:30, Мегаспорт, Онлайн-трансляция