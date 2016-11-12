Наставник «Реала»: Во второй четверти матча против ЦСКА мы выпали из игры

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо сообщил, что баскетболисты его клуба во второй четверти матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги против московского ЦСКА потеряли концентрацию, что и позволило армейцам переломить ход встречи.

«Хочу поздравить ЦСКА с победой, мы начали хорошо встречу, играли с хорошей концентрацией и сфокусировано. Играли солидно, но затем потеряли фокус, выпали из игры во второй четверти, а ЦСКА, являясь командой высшего класса, этим воспользовался, переломив ход (матча). В концовке шаг за шагом приближались (к сопернику), но не смогли добиться победы. Хотя мы сделали много хорошего в этой встрече, сделаем выводы», - приводит «Р-Спорт» слова Ласо.

Встреча между ЦСКА и «Реалом» прошла в пятницу в московском дворце спорта «Мегаспорт» и завершилась со счетом 91:90.