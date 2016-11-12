Андрей Кутейкин: Самое главное – в «Динамо» ставятся высокие цели

Новичок московского «Динамо» защитник Андрей Кутейкин после победы над «Северсталью» признался, что его полностью устраивает ситуация в столичном хоккейном клубе.

«Северсталь» - это хороший и игровой соперник, было с ними тяжело. Много эмоций в матче со СКА (2:3) выплеснули, это принципиальный соперник. Игра тогда у нас складывалась неплохо, но чуть нам не повезло. После Омска в «Динамо» у меня все в порядке, но об обмене я не хочу говорить. Меня здесь все устраивает, самое главное – ставятся высокие цели. Я в «Динамо» многих знаю, проблем с адаптацией не было», - приводит «Р-Спорт» слова Кутейкина.

«Динамо» в пятницу на своем льду в овертайме обыграло череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1. Кутейкин в конце октября перешел в столичную команду из омского «Авангарда» в обмен на защитника Александра Осипова.