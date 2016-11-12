Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Спартак
Футбол  Австрия- : -Ирландия
Футбол  Украина- : -Финляндия
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  Уэльс- : -Сербия
Футбол  Испания- : -Македония
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Кутейкин: Самое главное – в «Динамо» ставятся высокие цели

Источник:  Р-СпортКомментарии

Новичок московского «Динамо» защитник Андрей Кутейкин после победы над «Северсталью» признался, что его полностью устраивает ситуация в столичном хоккейном клубе.

«Северсталь» - это хороший и игровой соперник, было с ними тяжело. Много эмоций в матче со СКА (2:3) выплеснули, это принципиальный соперник. Игра тогда у нас складывалась неплохо, но чуть нам не повезло. После Омска в «Динамо» у меня все в порядке, но об обмене я не хочу говорить. Меня здесь все устраивает, самое главное – ставятся высокие цели. Я в «Динамо» многих знаю, проблем с адаптацией не было», - приводит «Р-Спорт» слова Кутейкина.

«Динамо» в пятницу на своем льду в овертайме обыграло череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1. Кутейкин в конце октября перешел в столичную команду из омского «Авангарда» в обмен на защитника Александра Осипова.

Матч

Динамо - Северсталь - 2:1 О.Т. (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Стасенко (Трубачёв, Вовченко), 18:09 (0:1 - бол.). Цветков (Карсумс, Робинсон), 30:32 (1:1 - бол.). Кутейкин (Кокарев), 62:30 (2:1).

Место и дата

11 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КХЛ. «Авангард» - «Спартак», «Салават Юлаев» - «Ак Барс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Сергей Орешкин: В матче с «Северсталью» у нас получилось не всеГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин признал, что его подопечные в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» не продемонстрировали свой максимум.Павел Буре: Канадцы россиян на льду не уничтожают! Мы с ними на равныхПавел Буре: Канадцы россиян на льду не уничтожают! Мы с ними на равныхЗнаменитый форвард Павел Буре – о соперничестве между Россией и Канадой на уровне лиг и сборных.Поп-исполнитель. Джастин Бибер теперь забивает и в КХЛ (видео)Поп-исполнитель. Джастин Бибер теперь забивает и в КХЛ (видео)«Медвешчаку» стоит готовить контрактное предложение, просмотр канадский певец прошел успешно.Максим Афиногенов: В начале матча против СКА у нас было больше моментовНападающий «Витязя» Максим Афиногенов поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:4).Виктор Тихонов: Если бы не Шестеркин, проиграли бы «Витязю» 4:5Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:0).Валерий Белов: В матче против СКА была возможность зацепиться, но мы ее упустилиГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:4).Алексей Анисимов: Никаких вопросов к лайнсменам матча «Витязь» - СКА у меня нетГлавный арбитр КХЛ Артем Анисимов прокомментировал ситуацию с арбитрами на матче регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и СКА (0:4). Напомним, что первый период прошел без линейных судей.КХЛ. «Локомотив» обыграл ЦСКА, «Витязь» уступил СКА и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.За что защитники ЦСКА так ненавидят Сорокина? Это автогол десятилетия (видео)За что защитники ЦСКА так ненавидят Сорокина? Это автогол десятилетия (видео)Обозреватель «Советского спорта» – о самых невероятных событиях хоккейного вечера КХЛ.«Динамо» в овертайме обыграло «Северсталь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Северсталью» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».Дубль Контиолы принес победу «Локомотиву» в матче с ЦСКАВ матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на домашнем льду одержал победу над ЦСКА со счетом 3:1.СКА разгромил «Витязь», одержав 13-ю победу подрядВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл «Витязь» со счетом 4:0.Горди Дуайер: Есть и позитивные моменты, мне понравилось, что ребята стараютсяГлавный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака».Владимир Крикунов: Благодарен ребятам, что сумели выстоять и одержать победуГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака».Алексей Анисимов: Обслуживать матчи вдвоем, это азы профессииГлавный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился мнением об отсутствии линейных арбитров на матче регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и СКА.Защитник хоккейного ЦСКА забросил шайбу в собственные ворота (видео)Защитник московских армейцев Михаил Науменков стал автором курьезной шайбы в мачте регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом».«Витязь» – СКА. Первый период прошел без линейных арбитровЛинейные судьи Павел Бадыль и Иван Дедюля, которые были назначены на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – СКА, отсутствуют на игре.Владислав Третьяк: Баннер в адрес Знарка? Нельзя переходить на личности! (видео)Владислав Третьяк: Баннер в адрес Знарка? Нельзя переходить на личности! (видео)Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у президента ФХР Владислава Третьяка.«Витязь» - СКА - 0:4. Как это было«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» - СКА.

Динамо
Динамокалендарьстатистика
Андрей Кутейкин
Андрей Кутейкинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение