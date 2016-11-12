Андрей Кутейкин: Самое главное – в «Динамо» ставятся высокие цели
Новичок московского «Динамо» защитник Андрей Кутейкин после победы над
«Северсталью» признался, что его полностью устраивает ситуация в столичном
хоккейном клубе.
«Северсталь» - это хороший и игровой соперник, было с ними тяжело.
Много эмоций в матче со СКА (2:3) выплеснули, это принципиальный соперник. Игра
тогда у нас складывалась неплохо, но чуть нам не повезло. После Омска в
«Динамо» у меня все в порядке, но об обмене я не хочу говорить. Меня здесь все
устраивает, самое главное – ставятся высокие цели. Я в «Динамо» многих знаю,
проблем с адаптацией не было», - приводит «Р-Спорт» слова Кутейкина.
«Динамо» в пятницу на своем льду в овертайме обыграло череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1. Кутейкин в конце октября перешел в столичную команду из омского «Авангарда» в обмен на защитника Александра Осипова.
Матч
Динамо - Северсталь - 2:1 О.Т. (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Стасенко (Трубачёв, Вовченко), 18:09 (0:1 - бол.). Цветков (Карсумс, Робинсон), 30:32 (1:1 - бол.). Кутейкин (Кокарев), 62:30 (2:1).
Место и дата
11 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция