Виктор Ан из-за простуды пропустит этап КМ в Солт-Лейк-Сити
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не выступит на
втором этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити из-за простудного заболевания.
«Виктор Ан заболел простудой, тренерский штаб принял решение снять
спортсмена со всех дней соревнований в Солт-Лейк-Сити», - приводит
«Р-Спорт» слова начальника сборной России Анны Максименко.
Второй этап Кубка мира пройдет 11-13 ноября на «Олимпийском
овале» в Солт-Лейк-Сити.
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