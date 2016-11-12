«Ростов-Дон» проиграл «Бухаресту» в матче Лиги чемпионов
Гандболистки клуба «Ростов-Дон» в упорной борьбе уступили румынскому
«Бухаресту» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в пятницу в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом
22:20 в пользу гостей. После первого тайма они вели с преимуществом в один мяч
– 11:10.
Таким образом, «Ростов-Дон» потерпел четвертое поражение в турнире и
расположилась внизу турнирной таблицы. В активе ростовского клуба по-прежнему
одну победа.
19 ноября в следующем матче турнира «Ростов-Дон» сыграет на выезде с
венгерским «Дьером».
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