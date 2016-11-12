«Ростов-Дон» проиграл «Бухаресту» в матче Лиги чемпионов

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» в упорной борьбе уступили румынскому «Бухаресту» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в пятницу в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 22:20 в пользу гостей. После первого тайма они вели с преимуществом в один мяч – 11:10.

Таким образом, «Ростов-Дон» потерпел четвертое поражение в турнире и расположилась внизу турнирной таблицы. В активе ростовского клуба по-прежнему одну победа.

19 ноября в следующем матче турнира «Ростов-Дон» сыграет на выезде с венгерским «Дьером».