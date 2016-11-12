Сергей Орешкин: В матче с «Северсталью» у нас получилось не все

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин признал, что его подопечные в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» не продемонстрировали свой максимум.

«Не все получилось в матче, но в конце дожали. Ребята старались на эмоциях, хотя много отдали в матче со СКА. Спасибо большое болельщикам, которые поддерживают нас в любых ситуациях», - приводит «Р-Спорт» слова Орешкина.

В пятницу «Динамо» в Москве в овертайме обыграло «Северсталь» со счетом 2:1. В среду бело-голубые в домашних стенах уступили санкт-петербургскому СКА (2:3).