Сергей Орешкин: В матче с «Северсталью» у нас получилось не все
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин признал, что его
подопечные в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» не
продемонстрировали свой максимум.
«Не все получилось в матче, но в конце дожали. Ребята старались на
эмоциях, хотя много отдали в матче со СКА. Спасибо большое болельщикам, которые
поддерживают нас в любых ситуациях», - приводит «Р-Спорт» слова Орешкина.
В пятницу «Динамо» в Москве в овертайме обыграло «Северсталь» со счетом 2:1. В среду бело-голубые в домашних стенах уступили санкт-петербургскому СКА (2:3).
Матч
Динамо - Северсталь - 2:1 О.Т. (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Стасенко (Трубачёв, Вовченко), 18:09 (0:1 - бол.). Цветков (Карсумс, Робинсон), 30:32 (1:1 - бол.). Кутейкин (Кокарев), 62:30 (2:1).
Место и дата
11 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция