Карякин и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира
Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и россиянин
Сергей Карякин разошлись миром в первой партии матча за звание сильнейшего
шахматиста на планете.
Карякин играл в пятницу черными фигурами, ничья была зафиксирована на
43-м ходу. Соперники набрали по пол-очка. Вторая партия состоится в субботу. Во
второй партии Сергей Карякин будет играть белыми.
Матч, состоящий из 12 партий с классическим контролем времени, проходит
в Нью-Йорке.
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