Карякин и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин разошлись миром в первой партии матча за звание сильнейшего шахматиста на планете.

Карякин играл в пятницу черными фигурами, ничья была зафиксирована на 43-м ходу. Соперники набрали по пол-очка. Вторая партия состоится в субботу. Во второй партии Сергей Карякин будет играть белыми.

Матч, состоящий из 12 партий с классическим контролем времени, проходит в Нью-Йорке.