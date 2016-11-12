Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Спартак
Футбол  Австрия- : -Ирландия
Футбол  Украина- : -Финляндия
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  Уэльс- : -Сербия
Футбол  Испания- : -Македония
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBC в тяжелом весе

Источник:  WBCКомментарии

Российский боксер Александр Поветкин сохранил лидерство в рейтинге Всемирного боксерского совета в весовой категории свыше 90,71 кг, сообщается в пресс-релизе WBC.

Чемпионом WBC в данной весовой категории является американец Деонтей Уайлдер, который из-за травмы не сможет выйти на ринг до 2017 года. Поветкин в ближайшем бою 17 декабря в Екатеринбурге встретится с канадцем Бермейном Стиверном, занимающим второе место в рейтинге, за звание временного чемпиона.

Также в первую десятку рейтинга WBC в своих весовых категориях входят россияне: Дмитрий Кудряшов (четвертое место, первый тяжелый вес), Артур Бетербиев (третье место, полутяжелый вес), Сергей Деревянченков (девятое место, средний вес), Константин Пономарев (шестое место, полусредний вес), Денис Шафиков (третье место, легкий вес), Петр Петров (седьмое место, легкий вес).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Лебзяк: Поветкин – один из сильнейших тяжеловесов в миреБывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк считает, что Александр Поветкин одержит победу в бое за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном.Константин Цзю: Желаю Поветкину хорошего боя и заработать денегЭкс-чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю пожелал удачи Александру Поветкину в предстоящем поединке с канадцем Бермейном Стиверном.Андрей Рябинский: Поветкин и Стиверн разделят гонорарный фонд 50 на 50Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал распределение гонорарного фонда между Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном.Бой Поветкин — Стиверн состоится 17 декабря в РоссииВсемирный боксерский совет (WBC) официально объявил, что бой между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном состоится 17 декабря в России.Бетербиев начал подготовку к бою с Исидро ПриетоРоссийский полутяжеловес Артур Бетербиев начал подготовку к бою с парагвайцем Исидро Прието, который состоится 23 декабря в Канаде.Кудряшов проведет 3 декабря бой с СильгадоРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проведет свой следующий поединок 3 декабря в Москве в рамках вечера Лебедев – Гассиев. Его соперником станет Сантандер Сильгадо из Колумбии.Александр Поветкин стал соучредителем новой промоутерской компанииЭкс-чемпион мира в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин и боец ММА Сергей Харитонов основали промоутерскую компанию, получившую название «Корпорация чемпионов».Кудряшов и Чахкиев выступят в андеркарте боя Лебедев – ГассиевРоссийские боксеры первого тяжелого веса Федор Кудряшов и Рахим Чахкиев выступят в андеркарте Денис Лебедев - Мурат Гассиев в рамках шоу «Мира бокса» 3 декабря.Андрей Рябинский: За право провести поединок Поветкин - Стиверн я заплатил более 3 миллионов долларовГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о том, как шли переговоры об организации поединка в тяжелом весе Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.Президент WBC: Могу сказать о Поветкине только хорошее, он понимает свою ответственностьПрезидент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал о ситуации с российским тяжеловесом Александром Поветкиным.Война за цыганское наследство. Как решение Фьюри изменит мировой боксВойна за цыганское наследство. Как решение Фьюри изменит мировой бокс«Советский спорт» разбирается в хитросплетениях раскладов тяжелого веса после добровольно-принудительной «отставки» Тайсона Фьюри.Андрей Рябинский: Срыв боя Поветкин – Стиверн? Все возможно, к сожалениюГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном может быть сорван.Бой Поветкин - Стиверн состоится 17 декабря в Москве или ЕкатеринбургеГлава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский назвал предположительную дату и место проведения поединка Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.Поветкин сохранил лидерство в рейтинге WBCКак сообщает официальный сайт WBC, россиянин Александр Поветкин по-прежнему лидирует в рейтинге Всемирного боксерского совета в весовой категории свыше 90,71 кг.VADA проведет допинг-тестирование на бое Поветкин – СтивернРуководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) проведет тестирование в рамках поединка между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном.Бой Поветкин – Стиверн может состояться 3 декабря в один вечер с поединком Лебедев – ГассиевБой между российским тяжеловесом Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном может состояться 3 декабря в Москве.Андрей Рябинский: Выиграл торги на поединок Поветкин – Стиверн, бой будет в РоссииГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский выиграл промоутерские торги на проведение боя между российским супертяжеловесом Александром Поветкиным и канадcким боксером Бермейном Стиверном, бой состоится в декабре в России.Бермейн Стиверн: Поветкин чуть лучше Арреолы. Пока его проверяют на допинг - я готов дратьсяЭкс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC канадец Бермейн Стиверн охарактеризовал своего будущего соперника Александра Поветкина.Поветкин начал подготовку к бою со СтиверномБывший чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин начал подготовку к бою с Бермэйном Стиверном из Гаити.Александр Поветкин: В детстве мне нравились Тайсон и ХолифилдРоссийский тяжеловес Александр Поветкин рассказал, кто из боксеров ему нравился в детстве.

Дмитрий Кудряшов
Дмитрий Кудряшоввсе новости
Артур Бетербиев
Артур Бетербиеввсе новости
Александр Поветкин
Александр Поветкинвсе новости

Cпецпредложение