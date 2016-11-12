Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBC в тяжелом весе

Российский боксер Александр Поветкин сохранил лидерство в рейтинге Всемирного боксерского совета в весовой категории свыше 90,71 кг, сообщается в пресс-релизе WBC.

Чемпионом WBC в данной весовой категории является американец Деонтей Уайлдер, который из-за травмы не сможет выйти на ринг до 2017 года. Поветкин в ближайшем бою 17 декабря в Екатеринбурге встретится с канадцем Бермейном Стиверном, занимающим второе место в рейтинге, за звание временного чемпиона.

Также в первую десятку рейтинга WBC в своих весовых категориях входят россияне: Дмитрий Кудряшов (четвертое место, первый тяжелый вес), Артур Бетербиев (третье место, полутяжелый вес), Сергей Деревянченков (девятое место, средний вес), Константин Пономарев (шестое место, полусредний вес), Денис Шафиков (третье место, легкий вес), Петр Петров (седьмое место, легкий вес).