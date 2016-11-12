Сборная Коста-Рики обыграла команду Тринидада и Тобаго
Сборная Коста-Рики
нанесла поражение команде Тринидада и Тобаго в выездном матче отборочного цикла
чемпионата мира 2018 года в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной
Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Матч
пятого раунда, прошедший в Порте оф Спейн, завершился победой сборной Коста-Рики
со счетом 2:0. В составе победителей голы на свой счет записали Кристиан
Боланьос и Рональд Матаррита.
В другом
матче дня Гондурас уступил Панаме – 0:1. В составе победителей гол на свой счет
записал Фидель Эскобар.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Матч
Тринидад и Тобаго - Коста-Рика - 0:2 (0:0)
Место и дата
12 ноября 02:00, , Онлайн-трансляция