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Сборная Коста-Рики обыграла команду Тринидада и Тобаго

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Коста-Рики нанесла поражение команде Тринидада и Тобаго в выездном матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Матч пятого раунда, прошедший в Порте оф Спейн, завершился победой сборной Коста-Рики со счетом 2:0. В составе победителей голы на свой счет записали Кристиан Боланьос и Рональд Матаррита.

В другом матче дня Гондурас уступил Панаме – 0:1. В составе победителей гол на свой счет записал Фидель Эскобар.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Матч

Тринидад и Тобаго - Коста-Рика - 0:2 (0:0)

Место и дата

12 ноября 02:00, , Онлайн-трансляция

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