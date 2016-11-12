«Баффало» дома проиграл «Нью-Джерси»
Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги уступили «Нью-Джерси».
Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра»,
завершилась в овертайме со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Мэтт
Мулсон. У гостей отличились Йоанн Овитю и Энди Грин, реализовавший победный
буллит.
Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл
почти 11 минут, отметился одним силовым приемом, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
13 ноября в 04:00 (мск) «Нью-Джерси» и «Баффало» встретятся снова, но на льду «Дэвилз».
Матч
Баффало - Нью-Джерси - 1:2 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Моулсон (Окпосо, О'Райлли Р.), 10:34 (1:0 - бол.). Овитю (Зэйджак, Холл), 43:13 (1:1). Грин 60:29 (1:2 - бул.).
Место и дата
12 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция