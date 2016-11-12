«Баффало» дома проиграл «Нью-Джерси»

Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Нью-Джерси».

Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась в овертайме со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Мэтт Мулсон. У гостей отличились Йоанн Овитю и Энди Грин, реализовавший победный буллит.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл почти 11 минут, отметился одним силовым приемом, окончив матч с нулевым показателем полезности.

13 ноября в 04:00 (мск) «Нью-Джерси» и «Баффало» встретятся снова, но на льду «Дэвилз».