Голевой пас Зайцева помог «Торонто» обыграть «Филадельфию»

Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Филадельфии».

Встреча, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Назем Кадри, Морган Райлли, Мартин Маринчин, Зак Хаймен, Леонид Комаров и Митчелл Марнер. У гостей отличились Трэвис Конечны и Уэйн Симмондс, оформивший дубль.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду более 22 минут, отдал голевой пас, совершил четыре силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл более 10 минут, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на льду более 10 минут, нанес один бросок, совершил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл почти 21 минуту, нанес два броска, пять раз заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Торонто» 13 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Филадельфия» 13 ноября в 04:00 (мск) примет «Миннесоту».