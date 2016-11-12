Голевой пас Зайцева помог «Торонто» обыграть «Филадельфию»
Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Филадельфии».
Встреча, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра»,
завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили
Назем Кадри, Морган Райлли, Мартин Маринчин, Зак Хаймен, Леонид Комаров и
Митчелл Марнер. У гостей отличились Трэвис Конечны и Уэйн Симмондс, оформивший
дубль.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду более
22 минут, отдал голевой пас, совершил четыре силовых приема, один раз
заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл
более 10 минут, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на
льду более 10 минут, нанес один бросок, совершил два силовых приема, окончив
матч с показателем полезности «минус один».
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл
почти 21 минуту, нанес два броска, пять раз заблокировал броски соперника, окончив
матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Торонто» 13 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Филадельфия» 13 ноября в 04:00 (мск) примет «Миннесоту».
Матч
Торонто - Филадельфия - 6:3 (2:2, 0:1, 4:0)
Голы:
Кадри (Зайцев, Райлли), 2:53 (1:0). Симмондс (Жиру, Гостисбеер), 3:59 (1:1 - бол.). Конечны (Дель Зотто, Гудас), 4:25 (1:2). Райлли (ван Римсдайк, Марнер), 19:08 (2:2 - бол.). Симмондс (Кутюрье), 22:53 (2:3 - мен.). Маринчин (Кадри, Райлли), 44:03 (3:3). Хьюман (Кэррик, Мэттьюз), 48:34 (4:3). Комаров 51:32 (5:3 - мен.). Марнер (Бозак, Райлли), 56:16 (6:3 - бол.).
Место и дата
12 ноября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция