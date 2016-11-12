«Оттава» одержала волевую победу над «Лос-Анджелесом»

Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Лос-Анджелес».

Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У гостей в дебюте второго периода отличился Дуайт Кинг. У хозяев в конце третьей 20-минутки по шайбе забросили Зак Смит и Марк Стоун.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 14 ноября в 02:00 (мск) примет «Миннесоту», а «Лос-Анджелес» 14 ноября в 00:00 (мск) на выезде встретится с «Виннипегом».