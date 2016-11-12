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«Оттава» одержала волевую победу над «Лос-Анджелесом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Лос-Анджелес».

Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У гостей в дебюте второго периода отличился Дуайт Кинг. У хозяев в конце третьей 20-минутки по шайбе забросили Зак Смит и Марк Стоун.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 14 ноября в 02:00 (мск) примет «Миннесоту», а «Лос-Анджелес» 14 ноября в 00:00 (мск) на выезде встретится с «Виннипегом».

Матч

Оттава - Лос-Анджелес - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы:

Кинг (Пьюрселл, Картер), 20:56 (0:1). Смит (Карлссон, Пажо), 56:06 (1:1). Стоун (Карлссон, Пажо), 59:53 (2:1).

Место и дата

12 ноября 03:30, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

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