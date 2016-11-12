«Вашингтон» в овертайме дожал «Чикаго», Орлов и Панарин отдали по голевому пасу
Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги уступили «Вашингтону».
Встреча, прошедшая в Чикаго на льду «Юнайтед-центра»,
завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе дублем
отметился Джей Бигл, а победную шайбу забросил Маркус Юханссон. У хозяев по
разу отличились Брайан Кэмпбелл и Мариан Госса.
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на
льду почти 22 минуты, нанес один бросок, отдал голевой пас, совершил два
силовых приема, пять раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем
полезности «плюс два».
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл
более 17 минут, нанес один бросок, совершил три силовых приема, окончив матч с
нулевым показателем полезности.
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на
льду 16 минут, нанес один бросок, совершил один силовой прием, схлопотал две
минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин провел на
льду почти 21 минуту, нанес четыре броска, совершил один силовой прием, отдал
голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 14 ноября в 03:00 (мск) примет «Монреаль», а «Вашингтон» 13 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Каролиной».
Матч
Чикаго - Вашингтон - 2:3 О.Т. (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Бигл (Нисканен, Оши), 6:17 (0:1 - мен.). Кэмпбелл (Хосса, Форслинг), 6:39 (1:1 - бол.). Бигл (Уинник, Карлсон), 14:44 (1:2). Хосса (Кит, Панарин), 59:37 (2:2). Юханссон (Орлов), 62:20 (2:3).
Место и дата
12 ноября 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция