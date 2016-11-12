Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Спартак
Футбол  Австрия- : -Ирландия
Футбол  Украина- : -Финляндия
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  Уэльс- : -Сербия
Футбол  Испания- : -Македония
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Вашингтон» в овертайме дожал «Чикаго», Орлов и Панарин отдали по голевому пасу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Вашингтону».

Встреча, прошедшая в Чикаго на льду «Юнайтед-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе дублем отметился Джей Бигл, а победную шайбу забросил Маркус Юханссон. У хозяев по разу отличились Брайан Кэмпбелл и Мариан Госса.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду почти 22 минуты, нанес один бросок, отдал голевой пас, совершил два силовых приема, пять раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл более 17 минут, нанес один бросок, совершил три силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 16 минут, нанес один бросок, совершил один силовой прием, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин провел на льду почти 21 минуту, нанес четыре броска, совершил один силовой прием, отдал голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 14 ноября в 03:00 (мск) примет «Монреаль», а «Вашингтон» 13 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Каролиной».

Матч

Чикаго - Вашингтон - 2:3 О.Т. (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы:

Бигл (Нисканен, Оши), 6:17 (0:1 - мен.). Кэмпбелл (Хосса, Форслинг), 6:39 (1:1 - бол.). Бигл (Уинник, Карлсон), 14:44 (1:2). Хосса (Кит, Панарин), 59:37 (2:2). Юханссон (Орлов), 62:20 (2:3).

Место и дата

12 ноября 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Крутая драка Панарина в матче в «Сент-Луисом». Смотрите!» 5 гвоздей НХЛ (видео)«Крутая драка Панарина в матче в «Сент-Луисом». Смотрите!» 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Панарин признан второй звездой дня в НХЛНа официальном сайте НХЛ опубликованы имена звезд очередного игрового дня.Шайба Панарина принесла «Чикаго» победу над «Сент-Луисом»Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Чикаго».«Ограбление века – Лайне решил отобрать титул у Овечкина». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Ограбление века – Лайне решил отобрать титул у Овечкина». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Вашингтон» с Овечкиным дома уступил «Сан-Хосе»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Сан-Хосе» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Сан-Хосе».«Овечкин скоро наберет 1000 очков, а Варламов винит себя». 5 гвоздей НХЛ«Овечкин скоро наберет 1000 очков, а Варламов винит себя». 5 гвоздей НХЛВ рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Анисимов продлил результативную серию до десяти матчейФорвард «Чикаго» Артем Анисимов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:2).«Радулов отдает чудо-пас, а Овечкин гонится за Кросби». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Радулов отдает чудо-пас, а Овечкин гонится за Кросби». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Чикаго» в гостях обыграл «Даллас», Панарин и Анисимов отдали по голевой передачеХоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».Гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» дожать «Флориду»Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Флориду».Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Овечкин забивает дважды, а «Краснодар» снова уступает «Шальке». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вашему вниманию утреннюю сводку главных новостей.«Чикаго» разгромил «Колорадо», Панарин набрал два очка«Чикаго» на своей площадке одержал уверенную победу над «Колорадо» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» вырвал победу у «Виннипега», Овечкин оформил дубль«Вашингтон» на своей площадке переиграл «Виннипег» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Голы Анисимова и Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Калгари»В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» обыграли «Калгари Флэймз» со счетом 5:1.Две результативные передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» со счетом 3:2.Артемий Панарин: Когда играю плохо, то говорю себе «Ну я и ушлепок!»Артемий Панарин: Когда играю плохо, то говорю себе «Ну я и ушлепок!»Корреспондент «Советского спорта» в Чикаго взял интервью у Артемия Панарина, которому 30 октября исполнилось 25 лет.Александр Овечкин: В детстве у меня была мечта – пожать руку Вячеславу ФетисовуАлександр Овечкин: В детстве у меня была мечта – пожать руку Вячеславу ФетисовуКорреспондент «Советского спорта» в Калгари рассказывает о необычном случае, который произошел с Александром Овечкиным.«Канадцы ломают голову – почему так изменился Овечкин?» 5 гвоздей НХЛ (видео)«Канадцы ломают голову – почему так изменился Овечкин?» 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Вашингтон» победил «Калгари», Овечкин сделал голевую передачу«Вашингтон» выиграл в гостях у «Калгари» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецоввсе новости
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орловвсе новости
Артемий Панарин
Артемий Панаринвсе новости

Cпецпредложение