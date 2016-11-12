«Вашингтон» в овертайме дожал «Чикаго», Орлов и Панарин отдали по голевому пасу

Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Вашингтону».

Встреча, прошедшая в Чикаго на льду «Юнайтед-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе дублем отметился Джей Бигл, а победную шайбу забросил Маркус Юханссон. У хозяев по разу отличились Брайан Кэмпбелл и Мариан Госса.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду почти 22 минуты, нанес один бросок, отдал голевой пас, совершил два силовых приема, пять раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл более 17 минут, нанес один бросок, совершил три силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 16 минут, нанес один бросок, совершил один силовой прием, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин провел на льду почти 21 минуту, нанес четыре броска, совершил один силовой прием, отдал голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 14 ноября в 03:00 (мск) примет «Монреаль», а «Вашингтон» 13 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Каролиной».