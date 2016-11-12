Пас Панарина, ничья Карякина с Карлсеном и замена Джанаева на Беленова. Все главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра субботы.

1). В разборке одних из самых русскоязычных команд НХЛ «Вашингтон» в овертайме в гостях дожал «Чикаго» - 3:2. При этом хозяева добились овертайма за 23 секунды до конца третьего периода. Россияне в этой игре шайбы не забрасывали, но Дмитрий Орлов и Артемий Панарин отдали по голевому пасу.

2). Норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин разошлись миром в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Карякин играл черными фигурами, а ничья была зафиксирована на 43-м ходу.

3). Российский боксер Александр Поветкин сохранил лидерство в рейтинге Всемирного боксерского совета в весовой категории свыше 90,71 кг. Поветкин в ближайшем бою 17 декабря в Екатеринбурге встретится с канадцем Бермейном Стиверном, занимающим второе место в рейтинге.

4). Футболисты сборной Англии в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 на «Уэмбли» разгромили шотландцев (3:0). Крупная виктория над соседями позволила команде Гарета Саутгейта сохранить двухочковое преимущество над ближайшим преследователем – Словенией.

5). Куда более является преимущество немцев над своими соперниками по группе С. Германия минувшим вечером забила восемь безответных мячей в ворота Сан-Марино, и до пяти очков увеличила отрыв от Северной Ирландии, а также Азербайджана.

6). Сборная Франции на «Стад-де-Франс» не без труда одолела, видимо, главных конкурентов за первое место в группе А – шведов (2:1). На мяч Эмиля Форсберга голами ответили французы Поль Погба и Димитри Пайе. Теперь у французов 10 очков, а у шведов осталось семь.

7). Вратарь «Анжи» Александр Беленов заменил в расположении сборной России Сослана Джанаева. Причина замены - повреждение мышечной ткани плечевого пояса у вратаря ростовчан.

8). Кстати, румыны перед матчем с россиянами опростоволосились в Бухаресте во встрече с поляками (0:3). Она проходила в рамках отборочного цикла к ЧМ-2018 в России. Также в Бухаресте болельщики умудрились оглушить лидера атак гостей Роберта Левандовски.

9). Российская фигуристка Евгения Медведева первенствовала в короткой программе на этапе Гран-при в Париже. Третьей стала еще одна россиянка Мария Сотскова.

10). Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат во время второго свободного заезда гран-при Бразилии. Время российского автогонщика «Торо Россо» Даниила Квята стало 12-м.

11). Баскетболисты ЦСКА одержали шестую победу из шести возможных в текущем сезоне Евролиги. На этот раз команда Димитриса Итудиса дома переиграла принципиального соперника – мадридский «Реал» (91:90).

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Цитата дня: «Мы не футболисты, а Cosa Nostra» (Александр Кокорин).

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