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16 сэйвов Варламова помогли «Колорадо» дожать «Виннипег»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Виннипегу».

Встреча, прошедшая в Денвере на льду «Пепси-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. В их составе дублем отметился Рене Бурк, а еще одну шайбу забросил Микко Рантанен. У гостей по разу отличились Блейк Уилер и Марк Шайфли.

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отыграл весь матч, парировав 16 из 18 бросков.

Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко провел на льду более 12 минут, нанес один бросок, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник хозяев Федор Тютин отыграл почти 20 минут, совершил три силовых приема, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник хозяев Никита Задоров отыграл 16 минут, совершил один силовой прием, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Виннипега» Александр Бурмистров провел на льду 11 минут, совершил один силовой прием, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Колорадо» 14 ноября в 03:00 (мск) примет «Бостон», а «Виннипег» 16 ноября в 04:00 (мск) дома сыграет с «Чикаго».

Матч

Колорадо - Виннипег - 3:2 О.Т. (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы:

Рантанен (Джонсон, Маккиннон), 21:03 (1:0 - бол.). Бурк Г. (Ландеског, Бэрри), 29:33 (2:0). Уилер (Элерс), 33:27 (2:1). Шейфли (Уилер, Элерс), 36:00 (2:2 - бол.). Бурк Р. 61:23 (3:2).

Место и дата

12 ноября 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

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