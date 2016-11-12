Игорь Смольников: Пусть на Кубке Конфедераций нам попадутся самые сильные соперники

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников поделился впечатлениями от товарищеского матча с Катаром и признался, что хотел бы сильных соперников на Кубке Конфедераций-2017.

- К сожалению, наша сборная потерпела поражение, но все же это была товарищеская игра. Главное — сделать правильные выводы и готовиться к следующему матчу. Думаю, тренерский штаб сборной знает, что делать. А ребятам нужно выкинуть все негативное из головы и на позитиве подойти к следующему спаррингу с Румынией.

Каких соперников хотел бы видеть на групповом этапе Кубка Конфедераций? Пусть нам попадутся самые сильные команды, а там посмотрим, - цитирует Смольникова «Спорт день за днем».

Напомним, что сборная России проиграла Катару со счетом 1:2. Товарищеский матч с Румынией состоится 15 ноября.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Жеребьевка турнира состоится 26 ноября в Казани.