Сергей Карякин: Я не упустил никаких крупных возможностей в матче с Карлсеном
Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился впечатлениями от первой партии матча за звание сильнейшего шахматиста на планете с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.
Шахматисты в первой партии разошлись миром - – 0,5:0,5. Вторая партия состоится в субботу, россиянин сыграет белыми фигурами.
- Я пытался сконцентрироваться только на игре. Может быть, мне следовало быть более точным, но я не упустил никаких крупных возможностей. Участие в таком матче для меня является большим и новым опытом, - рассказал на пресс-конференции Карякин.
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