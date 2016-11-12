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Сергей Карякин: Я не упустил никаких крупных возможностей в матче с Карлсеном

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился впечатлениями от первой партии матча за звание сильнейшего шахматиста на планете с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.

Шахматисты в первой партии разошлись миром - – 0,5:0,5. Вторая партия состоится в субботу, россиянин сыграет белыми фигурами.

- Я пытался сконцентрироваться только на игре. Может быть, мне следовало быть более точным, но я не упустил никаких крупных возможностей. Участие в таком матче для меня является большим и новым опытом, - рассказал на пресс-конференции Карякин. 


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