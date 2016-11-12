Магнус Карлсен: Сюрпризов в первой партии с Карякиным не было
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился впечатлениями от первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с россиянином Сергеем Карякиным.
Шахматисты в первой партии разошлись миром – 0,5:0,5. Вторая партия состоится в субботу, норвежец сыграет черными фигурами.
- Мне особенно нечего сказать по ходу матча. Сюрпризов в игре не было. Считаю, что первую партию можно считать хорошим началом, - сказал на пресс-конференции Карлсен.
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