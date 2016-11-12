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Мексика победила США в матче отбора к ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Мексики одержала победу над командой США в матче первого тура пятого раунда квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ.

Встреча завершилась со счетом 2:1. На 20-й минуте счет открыл защитник сборной Мексики Мигель Лаюн. На 49-й минуте гол Бобби Вуда помог хозяевам отыграться. Победу Мексике принес точный удар защитника Рафаэля Маркеса в концовке матча.

ЧМ-2018

Квалификация. Зона КОНКАКАФ 

США - Мексика - 1:2

Голы: Лаюн, 20 (0:1); Вуд, 49 (1:1); Маркес, 89 (1:2). 

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