Мексика победила США в матче отбора к ЧМ-2018
Сборная Мексики одержала победу над командой США в матче первого тура пятого раунда квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ.
Встреча завершилась со счетом 2:1. На 20-й минуте счет открыл защитник сборной Мексики Мигель Лаюн. На 49-й минуте гол Бобби Вуда помог хозяевам отыграться. Победу Мексике принес точный удар защитника Рафаэля Маркеса в концовке матча.
ЧМ-2018
Квалификация. Зона КОНКАКАФ
США - Мексика - 1:2
Голы: Лаюн, 20 (0:1); Вуд, 49 (1:1); Маркес, 89 (1:2).
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