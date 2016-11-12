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Сергей Шишкарев: Программа развития гандбола включит в себя строительство спорткомплекса в Москве

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал, что строительство специализированного гандбольного спорткомплекса в Москве будет предложено в программе развития гандбола в России до 2024 года.

- В рамках программы развития гандбола мы предложим строительство отдельного спорткомплекса для гандбола в Москве для проведения соревнований европейского и мирового уровня. Эта арена в перспективе могла бы стать домашней для возрождаемого клуба МАИ и для какого-либо женского московского клуба. Такое специализированное спортсооружение мы сможем максимально задействовать и обеспечивать его доходность, - сказал Шишкарев в интервью «Р-Спорт». 

Вчера президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. В частности, глава государства постановил разработать и утвердить программу развития гандбола до 2024 года. Программу необходимо разработать и утвердить до 1 июня 2017 года.

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