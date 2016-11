Тайсон Фьюри: Готов стать помощником Трампа

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри предложил свою кандидатуру на роль помощника президента США Дональда Трампа.

- Кто знает, может быть, скоро я стану премьер- министром. Если Трамп смог, то и я смогу. Если ему будет нужен новый помощник, он не найдет никого лучше, чем меня, - написал Фьюри в своем титтере.

Напомним, 70-летний Трамп опередил в голосовании представителя Демократической партии Хиллари Клинтон. Новый президент США, который является сторонником Республиканской партии, приступит к своим обязанностям 20 января 2017 года.

Who knows #TysonforprimeMinister coming soon, if @realDonaldTrump can do it so can I, #beliefandfaith. #neversaydie