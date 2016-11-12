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Сергей Ковалев: Надеюсь на честное судейство в бою с Уордом

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев надеется на объективность судей в предстоящем поединке с Андре Уордом.

- Не хотелось бы доводить дело до судейского решения. Хотя за нокаутом, я не гонюсь. Но нокаутировать Уорда было бы для меня, конечно, идеальным вариантом. Будем стараться выиграть, а в каком виде, посмотрим уже 19 ноября.

Я готовлюсь к самым разным вариантам развития событий. Надеюсь на честное судейство со стороны рефери и боковых судей. Рефери должен пресекать попытки Уорда вести грязный бой. Судейство должно быть честным, мы должны быть в одинаковых условиях в ринге. А там уже от нас самих зависит, кто насколько готов, стремится к победе и заслуживает ее, - заявил Ковалев.

Напомним, бой Ковалев - Уорд состоится 19 ноября в Лас-Вегасе.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, IBF и WBO принадлежащие российскому боксеру.

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