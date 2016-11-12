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Гризманн может пропустить матч с Кот-д'Ивуаром из-за травмы

Источник:  Goal.comКомментарии

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может пропустить товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром, который состоится 15 ноября из-за травмы ноги. 

Футболист получил повреждение в матче отбора к ЧМ-2018 со Швецией (2:1). Форвард был заменен на 88-й минуте на Н'Голо Канте. По информации источника, окончательное решение по поводу участия Гризманна в матче с Кот-д'Ивуаром еще не принято, но руководство сборной не хочет рисковать здоровьем футболиста в товарищеском матче. 

Матч

Франция - Швеция - 2:1 (0:0)

Голы

Форсберг 54 (0:1). Погба 58 (1:1). Пайе 65 (2:1).

Состав

Франция: Льорис, Эвра, Варан, Косьельни, Сидибе, Пайе, Сиссоко, Погба, Матюиди, Гризманн (Канте, 87), Жиру

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинсон, Гранквист, Крафт, Дурмаз (Янссон, 86), Йоханссон, Экдаль (Хильемарк, 67), Тойвонен, Гуидетти (Телин, 72), Форсберг

Предупреждения:

Погба, 89; Льорис, 90 - Крафт, 56; Хильемарк, 76

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

11 ноября 22:45, Стад де Франс, Текстовая трансляция

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