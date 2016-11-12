Гризманн может пропустить матч с Кот-д'Ивуаром из-за травмы

Мусса Думбия: Орье удерживал мой язык, чтобы он не запал в глотку. Я поблагодарил его

Нападающий «Ростова» Мусса Думбия рассказал о том, как он перенес приступ эпилепсии во время матча между сборными Мали и Кот д'Ивуара.