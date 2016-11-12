Гризманн может пропустить матч с Кот-д'Ивуаром из-за травмы
Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может пропустить товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром, который состоится 15 ноября из-за травмы ноги.
Футболист получил повреждение в матче отбора к ЧМ-2018 со Швецией (2:1). Форвард был заменен на 88-й минуте на Н'Голо Канте. По информации источника, окончательное решение по поводу участия Гризманна в матче с Кот-д'Ивуаром еще не принято, но руководство сборной не хочет рисковать здоровьем футболиста в товарищеском матче.
Матч
Голы
Форсберг 54 (0:1). Погба 58 (1:1). Пайе 65 (2:1).
Состав
Франция: Льорис, Эвра, Варан, Косьельни, Сидибе, Пайе, Сиссоко, Погба, Матюиди, Гризманн (Канте, 87), Жиру
Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинсон, Гранквист, Крафт, Дурмаз (Янссон, 86), Йоханссон, Экдаль (Хильемарк, 67), Тойвонен, Гуидетти (Телин, 72), Форсберг
Предупреждения:
Погба, 89; Льорис, 90 - Крафт, 56; Хильемарк, 76
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
11 ноября 22:45, Стад де Франс, Текстовая трансляция