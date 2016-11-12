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Роналду сыграл в рекламе персонажа Маколея Калкина из «Один дома»

Источник:  Лента.РуКомментарии

Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие рекламном ролике, снятом по мотивам фильма «Один дома», пишет Lenta.ru.

Форвард прорекламировал переносную Bluetooth-колонку MEO. В ролике также снялась его мать Долорес Авейро. Роналду остался один дома, в то время как его родственники улетели на каникулы. Оставшись в одиночестве футболист не расплатился с доставщиком пиццы.

6 ноября 31-летний Роналду продлил контракт с «Реалом» до 2021 года.

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