Роналду сыграл в рекламе персонажа Маколея Калкина из «Один дома»

Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие рекламном ролике, снятом по мотивам фильма «Один дома», пишет Lenta.ru.



Форвард прорекламировал переносную Bluetooth-колонку MEO. В ролике также снялась его мать Долорес Авейро. Роналду остался один дома, в то время как его родственники улетели на каникулы. Оставшись в одиночестве футболист не расплатился с доставщиком пиццы.



6 ноября 31-летний Роналду продлил контракт с «Реалом» до 2021 года.